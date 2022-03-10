Erzurum'da "Sanata dönüyorum" etwinning projesi - Son Dakika
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Erzurum'da "Sanata dönüyorum" etwinning projesi

10.03.2022 09:36
Erzurum'da "Sanata dönüyorum" etwinning projesi

Erzurum'da ilkokul ve ortaokulda öğrenim gören 64 öğrencinin katıldığı 'Sanata Dönüyorum" Etwinning Projesiyle öğrenciler, sanatsal faaliyetlere yönelerek, geri dönüşüm konusunda bilinçlendirildi.

Erzurum'da ilkokul ve ortaokulda öğrenim gören 64 öğrencinin katıldığı 'Sanata Dönüyorum" Etwinning Projesiyle öğrenciler, sanatsal faaliyetlere yönelerek, geri dönüşüm konusunda bilinçlendirildi.

Erzurum Kocatepe İlkokulu sınıf öğretmeni Burcu Emeç ve Aşağı Özbağ Gaziler İlkokulu sınıf öğretmeni Merve Arkan'ın hazırladığı, öğrencilere geri dönüşümün sanatla birleştirilmesi hakkında bilgiler veren gelecek nesillere geri dönüşümün öneminin anlatıldığı Sanata Dönüyorum Etwinning Projesi Öğrenciler tarafından ilgi gördü.

Yakutiye Ahmet Hamdi Tanpınar Ortaokulu Rehber Öğretmeni Ahmet Kartal, Pasinler Nevin Muhammet Özdemir İlkokulu Sınıf Öğretmenleri Esin Kartal, Münteha Külcü, Serap Ataman, Palandöken Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi Sınıf Öğretmeni Nuran Paylan, Hınıs Dağçarıcı İlkokulu Sınıf Öğretmenleri Hümeyra Bozkurt, Zeynep Demirel, Tekman Molla Mehmet İlkokulu Sınıf Öğretmeni Özlem Yıldırım, İspir Aşağı Özbağ Gaziler İlkokulu Sınıf Öğretmeni Merve Arkan'ın görev aldığı 10 ortağı bulunan ve 64 öğrenci üyesi olan projede bir çok etkinlik ve web 2.0 araçları kullanılarak geri dönüşüm ve sanat hakkında bilgiler verildi.

Projede kartondan Picasso'ya, ebru sanatı, lama eyeri örme ve yılbaşı hediyeleşmesi, kalem çöpünden sanat, hikaye yazma gibi etkinlikler yapıldı.

Proje geri dönüşüm konusunda farkındalık oluştururken öğrenciler sanat konusunda hünerlerini sergiledi. - ERZURUM

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geri dönüşüm, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erzurum'da 'Sanata dönüyorum' etwinning projesi - Son Dakika


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