Erzurum'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında şehit öğretmenler anıtı ziyaret edildi.

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici'nin katılımıyla Şehit Öğretmenler Anıtı'na ziyaret gerçekleştirildi. Erzurum Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "Vatanımızın dört bir yanında, ülkemizin geleceğini inşa etmek ve nesillerimizi yetiştirmek uğruna görev yaparken şehit düşen kahraman öğretmenlerimiz rahmet, minnet ve saygıyla anıldı" denildi.

Programda şehit öğretmenlerin aziz hatıralarına ve öğretmenlik mesleğinin kutsiyetine vurgu yapan İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, şu ifadeleri kullandı: "Öğretmenlik, yalnızca bilgi aktarmak değil; bir milletin geleceğine yön vermek, gönüllere dokunmak ve nesiller yetiştirmektir. Aziz şehit öğretmenlerimiz, bu kutsal görevi canları pahasına yerine getirerek milletimizin gönlünde silinmez izler bırakmışlardır. Onların yarım kalan hayallerini yaşatmak, emanetlerine sahip çıkmak ve yetiştirdikleri nesillerin izinden yürümek hepimizin ortak sorumluluğudur. Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete irtihal eden ve görevi başında şehit düşen bütün öğretmenlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."