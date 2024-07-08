Erzurum'da sel felaketi: 4 ev ve 4 ahır zarar gördü, 19 hayvan telef oldu - Son Dakika
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Erzurum'da sel felaketi: 4 ev ve 4 ahır zarar gördü, 19 hayvan telef oldu

Erzurum\'da sel felaketi: 4 ev ve 4 ahır zarar gördü, 19 hayvan telef oldu

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Tekman ilçesinde meydana gelen sel felaketi sonucunda Dalsöğüt Mahallesi'nde yapılan incelemelerde 4 ev ve 4 ahırın zarar gördüğünü, 19 hayvanın da telef olduğunu açıkladı. Vali Çiftçi, hasar tespit çalışmalarının yapıldığını ve en kısa zamanda yaraların sarılacağını belirtti.

08.07.2024 16:52  Güncelleme: 16:57
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, selin vurduğu bölgede yaptıkları incelemelerde 4 ev ve 4 ahırın zarar gördüğünü, 19 hayvanın da telef olduğunu ifade etti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Tekman ilçesinde iki gündür devam eden sağanak nedeniyle meydana gelen selden etkilenen Dalsöğüt Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. 4 kişinin yaralandığı, tarım arazileri, ahır ve evlerin zarar gördüğü, Dalsöğüt Mahallesi'ni ziyaret eden Vali Çiftçi vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu hasar tespit çalışmalarının yapıldığını, en kısa zamanda yaraların sarılacağını aktardı.

"Dalsöğüt Mahallesi'nin yaralarını saracağız"

Selin olduğu bölgede basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Vali Çiftçi, "Bugün Tekman'a bağlı Dalsöğüt Mahallesi'nde meydana gelen sel felaketi nedeniyle yerinde inceleme yapmak için ekip arkadaşlarımızla birlikte Dalsöğüt Mahallesi'ne geldik. Çevre ve Şehircilik İl Müdürümüz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterimiz, Tekman Kaymakamımız, Devlet Su İşleri Bölge Müdürümüz, Tarım ve Orman Müdürümüz ve AFAD Müdürümüzle birlikte yerinde incelemeler yaptık. Şu anda Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüz derede ıslah çalışmalarını sürdürüyor. 4 makine ile derenin hem alt kısmında, hem de üst kısmında ıslah çalışmalarımız devam edecek. Ardından hasar ve zarar tespit çalışmalarımız da devam ediyor. Şu an görebildiğim kadarıyla sel felaketinde 4 ev, 4 ahır zarar görmüş, 19 hayvan da telef olmuştur. En büyük tesellimiz herhangi bir can kaybı olmaması, cana herhangi bir zarar ziyan gelmemesidir. Ben buradan bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah beterinden saklasın. Devlet olarak, yerel yönetimler olarak elimizden geldiği kadar bütün imkanları seferber edeceğiz. En kısa sürede Dalsöğüt Mahallesi'nin yaralarını saracağız" dedi.

Vali Çiftçi, AFAD, UMKE ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bölgeden yaptığı incelemelerin ardından ayrıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da sel felaketi: 4 ev ve 4 ahır zarar gördü, 19 hayvan telef oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da sel felaketi: 4 ev ve 4 ahır zarar gördü, 19 hayvan telef oldu - Son Dakika
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