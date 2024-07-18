Erzurum'da Sel Felaketi: Yaralar En Kısa Zamanda Sarılacak - Son Dakika
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Erzurum'da Sel Felaketi: Yaralar En Kısa Zamanda Sarılacak

Erzurum\'da Sel Felaketi: Yaralar En Kısa Zamanda Sarılacak

Erzurum'un kuzey ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, sel ve toprak kaymasının neden olduğu felaketin bilançosu ağırlaşıyor. Vali Mustafa Çiftçi, selin etkilediği bölgelerde incelemelerde bulunarak gerekli tedbirlerin alınması için talimatlar verdi.

18.07.2024 09:51  Güncelleme: 09:54
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Erzurum'un kuzey ilçelerinde bir süredir etkili olan ve yerleşim alanlarına zarar veren sağanak yağış, sel ve toprak kaymasının bilançosu gittikçe ağırlaşıyor.

Erzurum'da yaklaşık 2 haftadır etkili olan sağanak yağış felaketleri de beraberinde getiriyor. Bölgede bir yandan sel, toprak kayması ve taşkınların zararları giderilmeye çalışılırken bir yanda da devam eden yağışlara karşı önlemler alınıyor.

"Yaralar en kısa zamanda sarılacak"

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yoğun yağıştan etkilenen ilçelerdeki incelemelerini aralıksız sürdürüyor. Vali Çiftçi, Tortum ilçesi Pehlivanlı Mahallesi'ne giderek selin etkilediği bölgede tetkiklerde bulundu. Çizmeleri giyerek bizzat alandaki ihtiyaçları gözlemleyen Vali Çiftçi, selden etkilenen bölgelerde gerekli tedbirlerin alınması için talimatlarda bulundu. Vali Mustafa Çiftçi, Tortum ziyaretinin ardından Uzundere ilçesine bağlı Seyitefendi Mahallesi'ne geçerek burada da yerleşim alanlarındaki hasarı inceledi. Vali Çiftçi, yetkililere hasar tespiti konusunda talimatlarda bulunarak vatandaşın yaralarının kısa zamanda sarılacağını söyledi.

Afet bölgesini tek tek gezdiler

Daha sonra Uzundere Barajı'na geçen Vali Çiftçi, yapımı devam eden inşaat alanını inceleyerek DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz'dan bilgi aldı. Vali Mustafa Çiftçi'nin sel bölgesindeki incelemeleri kapsamında son durağı afetin vurduğu Narman ilçesi Alabalık Mahallesi oldu. Selden etkilenen dere yatağı ve civarında incelemelerde bulunan Vali Çiftçi, ilgili kurumlara gerekli talimatları verdi. Vali Çiftçi'ye afet bölgesindeki incelemeleri sırasında İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ve kurum müdürleri eşlik etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da Sel Felaketi: Yaralar En Kısa Zamanda Sarılacak - Son Dakika

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