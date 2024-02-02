Erzurum\'da Soğuk ve Puslu Hava Tarihi Çeşmeleri Dondurdu

Erzurum'da etkisini artırarak gösteren soğuk ve puslu hava tarihi çeşmeleri dondurdu, şadırvanlar buz kesti, sabah saatlerinde araçlar çalışmadı, çatılarda metreleri bulan sarkıtlar oluştu.
Erzurum'un Tekman ilçesinde termometreler gece saatlerinde -30 dereceye kadar düştü. Sabah saatlerinde ise kent merkezinde sabah araçlarına binen vatandaşlar -23 dereceyi gördü. Kar yağışı sonrası bölgede düşen sıcaklıklar sokak çeşmelerini dondururken şadırvan adeta buz kesti. Soğuktan dolayı araçları çalışmayan vatandaşlar ise sabah saatlerinde zor anlar yaşadı. Sis ve pusun da etkili olduğu Erzurum'da çatılarda da zaman zaman 1 metreyi aşan buz sarkıtlarının ortaya çıkmasına neden oldu. Meteoroloji uzmanları Pazartesine kadar soğuk havanın etkili olacağını ve hafta başından itibaren bölgede kar yağışının beklendiğini belirttiler.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği belirtildi. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyrederken rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği dile getirildi. - ERZURUM
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