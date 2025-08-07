Erzurum\'da Sokak Hayvanlarına Yönelik Tedbirler Alındı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi başkanlığında düzenlenen "Sokak Hayvanlarına Yönelik Tedbirler" toplantısında çoban köpeklerine sahipleri tarafından mikroçip taktırılarak resmi olarak sahiplenilmelerine karar verildi.

Oltu Kaymakamlığında gerçekleştirilen toplantıda sokak hayvanlarına yönelik yürütülen çalışmalar ve alınacak tedbirler masaya yatırıldı. Bu kapsamda, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca; İhalesi yapılan hayvan bakımevinin inşaatının hızlandırılarak kısa zamanda hizmete açılması gerektiği ifade edildi. Hayvan bakımevinin kapasitesinin artırılması adına bitişiğine doğal yaşam alanı yapılması için resmi işlemlere başlanılmasına karar verildi. Şenkaya, Narman, Olur, Uzundere, Tortum gibi civar belediyeler ile Oltu Belediyesinin protokol imzalayarak söz konusu ilçelere de hizmet verilmesine karar verildi.

Kırsal alanda bulunan çoban köpeklerine sahipleri tarafından mikroçip taktırılarak resmi olarak sahiplenilmeleri ve bu konuda Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerinin denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin hızlandırılması vurgulandı.

Toplama işlemlerinin yalnızca ihbarlara dayalı değil, ekiplerin mahalle ve köylerdeki tüm sahipsiz hayvanları tespit ederek toplaması kararları alındı. - ERZURUM