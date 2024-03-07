Erzurum\'da Şubat Ayında 78 Yaralamalı Trafik Kazası

Yerel

Erzurum'da polis sorumluluk bölgesinde Şubat ayında 78 yaralamalı trafik kazası yaşandı.

Erzurum'da 2024 yılının ilk 2 aylık trafik istatistiklerine bakıldığında polis bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Trafik İstatistik Verileri 'ne göre; Erzurum'da 2024 yılı Şubat ayı döneminde 78 ölümlü-yaralamalı kaza, 189 maddi hasarlı ve bu kazalarda 1 kişi öldü, 119 yaralı kayıtlara geçti. 2024 yılı iki aylık dönemde ise 174 ölümlü-yaralamalı kaza, 408 maddi hasarlı ve bu kazalarda 1 kişi öldü, 300 yaralı oldu. Tarafların anlaşarak kendi aralarında tutanak tanzim ettiği maddi hasarlı trafik kaza sayıları dahil edilmiyor. - ERZURUM