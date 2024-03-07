Erzurum'da Şubat Ayında 78 Yaralamalı Trafik Kazası - Son Dakika
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Erzurum'da Şubat Ayında 78 Yaralamalı Trafik Kazası

Erzurum\'da Şubat Ayında 78 Yaralamalı Trafik Kazası

Erzurum'da 2024 yılının ilk 2 aylık döneminde polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında 78 kişi yaralandı. Ayrıca, bu dönemde 189 maddi hasarlı kaza gerçekleşti ve 1 kişi hayatını kaybetti. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, 2024 yılında toplamda 174 ölümlü-yaralamalı kaza, 408 maddi hasarlı kaza ve 300 yaralı kaydedildi.

07.03.2024 11:44  Güncelleme: 11:49
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Erzurum'da polis sorumluluk bölgesinde Şubat ayında 78 yaralamalı trafik kazası yaşandı.

Erzurum'da 2024 yılının ilk 2 aylık trafik istatistiklerine bakıldığında polis bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Trafik İstatistik Verileri 'ne göre; Erzurum'da 2024 yılı Şubat ayı döneminde 78 ölümlü-yaralamalı kaza, 189 maddi hasarlı ve bu kazalarda 1 kişi öldü, 119 yaralı kayıtlara geçti. 2024 yılı iki aylık dönemde ise 174 ölümlü-yaralamalı kaza, 408 maddi hasarlı ve bu kazalarda 1 kişi öldü, 300 yaralı oldu. Tarafların anlaşarak kendi aralarında tutanak tanzim ettiği maddi hasarlı trafik kaza sayıları dahil edilmiyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Erzurum, Güvenlik, Trafik, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da Şubat Ayında 78 Yaralamalı Trafik Kazası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da Şubat Ayında 78 Yaralamalı Trafik Kazası - Son Dakika
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