Erzurum\'da Taş Ocağı Soruşturması Devam Ediyor

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Dutlu Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde 3 işçinin hayatını kaybettiği taş ocağındaki göçükle ilgili soruşturma devam ederken, Vali Mustafa Çiftçi taş ocaklarıyla ilgili çalışma başlattıklarını belirtti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, feci kazanın meydana gelmesinden hemen sonra olay yerine gittiğini ifade ederek, "Orada facianın meydana geldiği ocağı da inceledim, yerinde gördüm. Buradaki ocaklarda herhangi bir işçi-işveren ilişkisi yok. Yani vatandaşlar, özellikle de birbirini tanıyan insanlar bir araya gelip 4 kişi kendileri bir ocak açıyorlar ve açtıkları ocağı işletiyorlar. Oradan çıkardıkları Oltu taşını esnafa satıyorlar. ve bu şekilde bir kazanç temin ediyorlar. Söz konusu alanda 15-20 civarında bu tür ocağın olduğundan, hatta bölgede ifade edilen şekliyle toplamda 500'ün üzerinde bu şekilde ocak olduğundan bahsettiler" dedi.

Konuyla alakalı gerekli talimatları verdiklerini söyleyen, ilgili kurumlarca komisyon oluşturup büyük fotoğrafı görmek istediklerini anlatan Çiftçi, "Yani konuyla alakalı bir sayıyı ortaya çıkaralım, net rakamı ortaya çıkartalım ve bunlarla ilgili de nasıl legal hale, yasal hale getirebiliriz? Yani bunları kaçak olmaktan kurtarmak istiyoruz. Çünkü öbür taraftan da bu sektörden geçimini sağlayan yaklaşık 3 bin insan var. Bunları da göz ardı etmemiz mümkün değil. Hem onlar mağdur olmasın, yine geçimlerini temin etsinler ama öbür taraftan da bu ocaklar daha legal hale gelsin gibi bir çalışmamız var." - ERZURUM