Erzurum'da toplumsal dayanışma projesi başladı - Son Dakika
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Erzurum'da toplumsal dayanışma projesi başladı

Erzurum\'da toplumsal dayanışma projesi başladı

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Darülaceze Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen proje, 60 yaş üstü yaşlı ve bakıma muhtaç bireylerin hayat kalitesini artırmayı hedefliyor. Proje kapsamında yaşlılara evlerinde profesyonel bakım hizmetleri sunulacak ve yaşam kaliteleri artırılacak.

25.05.2024 12:21
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Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Darülaceze Vakfı işbirliğiyle Erzurum'da toplumsal dayanışma projelerine bir yenisi daha eklendi.

Darülaceze Vakfı ile işbirliği içerisinde Mayıs ayında başlayan proje Kasım ayına kadar devam edecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, gazetecilere yaptığı açıklamada projeyle 60 yaş üstü yaşlı ve bakıma muhtaç bireylerin hayat kalitesini artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Aykut, projenin sosyal dayanışma açısından önemine değinerek, şunları söyledi: "Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak Darülaceze Vakfı ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği projesiyle Erzurum ilimizde ikamet eden 60 yaşlımıza hizmet sunulmakta olup projenin yaklaşık maliyeti 470 bin TL'dir. Projemiz kapsamında, İl Müdürlüğümüz tarafından titizlikle belirlenen odak grubumuzun ihtiyaçlarına uygun, özenli ve birebir hizmet sunumu planlanmıştır. Bu hizmetler, denetimler ve faaliyet raporları ile desteklenerek, sürekliliği ve kalitesi kontrol altında tutulacaktır. Yaşlılarımız, toplumumuzun en değerli ve kıymetli bireyleridir. Onların huzur içinde, güvenli ve sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için her türlü desteği sağlamak bizlerin en büyük sorumluluğudur. Bu kapsamda, projemiz ile yaşlılarımıza evlerinde profesyonel bakım hizmetleri sunarak onların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Eğitimli personelimiz, her bir hane ziyaretinde büyük bir özveriyle çalışarak, yaşlılarımızın günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için elinden gelenin en iyisini yapmaktadırlar."

Proje kapsamında yapılacak hizmetlere değinen Aykut, "Yaşlılarımızın yaşam alanlarının hijyenik olmasını sağlamak. Günlük ihtiyaçlarının karşılanması, yaşlılarımız sağlık kontrolleri ve ilaç ihtiyaçlarının titizlikle takip edilip düzenli olarak temin edilmesi ve yaşlılarımızın ruhsal sağlıklarına katkı sağlamak ve sosyal katılımlarını artırmak için çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Projeye emeği geçenlere teşekkür eden Aykut, "Darülaceze Vakfı'nın projemize sağladığı destekler sayesinde, hizmet sunumunda gerekli olan her türlü malzeme, ekipman ve lojistik destek sağlanmıştır. Bu destekler, projemizin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini garantilemektedir.

Projemiz, toplumsal sorumluluk bilincinin bir göstergesi olarak, yaşlılarımıza olan saygımızı ve onlara verdiğimiz değeri pekiştirmektedir. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak, toplumun her kesimine hizmet götürmenin gururunu ve sorumluluğunu taşımaktayız. Bu vesileyle projenin gerçekleşmesinde desteği olan Bakan Yardımcımız Zafer Tarıkdaroğlu'na, Erzurum Valimiz Mustafa Çiftçi'ye, Darülaceze Vakfı'na ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz personellerine teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

İl Müdürü Aykut, proje kapsamında projeden yararlanan yaşlıları ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi.

Proje kapsamında hizmet alan vatandaşlar ise İl Müdürü Aykut'a teşekkür ederek, proje konusunda memnuniyetlerini dile getirdiler. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da toplumsal dayanışma projesi başladı - Son Dakika

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