Erzurum'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 146 Bin! - Son Dakika
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Erzurum'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 146 Bin!

Erzurum\'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 146 Bin!
18.07.2025 16:21
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Haziran'da Türkiye genelinde 189 bin araç kaydı yapıldı, Erzurum 146 bin 927 araçla 49. sırada.

Ülkemizde Haziran ayında 189 bin 237 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, Erzurum'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 146 bin 927 oldu.

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 48,7'sini motosiklet, yüzde 38,2'sini otomobil, yüzde 7,8'ini kamyonet, yüzde 3,1'ini traktör, yüzde 1,3'ünü kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,2'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 10,0 azaldı. Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 16,3, traktörde yüzde 4,9 artarken otobüste yüzde 34,9, minibüste yüzde 30,0, kamyonda yüzde 28,5, kamyonette yüzde 17,5, otomobilde yüzde 16,9 ve motosiklette yüzde 2,0 azaldı.

Erzurum, 146 bin 927 kayıtlı araçla Türkiye sıralamasında 49. basamakta yer aldı. Haziran ayında 3 bin 949 araç devrinin yapıldığı Erzurum, ülke sıralamasında 420'ıncı oldu. Erzurum'da trafiğe kayıtlı araçlarda otomobil 75 bin 58 ile ilk sırada yer alırken, minibüs sayısı 2 bin 349, otobüs sayısı bin 315, kamyonet sayısı 30 bin 848, kamyon sayısı 6 bin 544, motosiklet sayısı 7 bin 812, özel amaçlı araç sayısı 774 ve traktör sayısı 22 bin 227 oldu.

Haziran 2025 döneminde Erzurum'da 3 bin 949 aracın devri yapıldı. Bunlardan 2 bin 621'i otomobil, minibüs 41, otobüs 14, kamyonet 803, kamyon 78, motosiklet 152, özel amaçlı araç 3 ve traktör 237 adet olarak gerçekleşti. Ülkemizde aynı dönem devri yapılan taşıtların yüzde 66,6'sını otomobil, yüzde 14,4'ünü kamyonet, yüzde 12,4'ünü motosiklet, yüzde 2,8'ini traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 1,5'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 146 Bin! - Son Dakika

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