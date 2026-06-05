Terörsüz Türkiye vizyonuyla uluslararası Palanextreme Erzurum'da - Son Dakika
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Terörsüz Türkiye vizyonuyla uluslararası Palanextreme Erzurum'da

Terörsüz Türkiye vizyonuyla uluslararası Palanextreme Erzurum\'da
05.06.2026 15:36  Güncelleme: 15:45
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İçişleri Bakanlığı himayesinde düzenlenecek Uluslararası PalanExtreme Organizasyonu, Erzurum'un doğal ve kültürel değerlerini tanıtmayı, doğa sporlarıyla bölgenin turizm ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

İçişleri Bakanlığı'nın himayelerinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) desteği ve Erzurum Valiliği'nin koordinasyonunda gerçekleştirilecek Uluslararası PalanExtreme Organizasyonu için hazırlıklar devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı'nın himayelerinde RTÜK'ün desteği ve Erzurum Valiliği'nin koordinasyonunda; Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi ve Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü iş birliğinde düzenlenecek olan Uluslararası PalanExtreme Organizasyonu için hazırlıklar sürüyor.

'Terörsüz Türkiye' sloganıyla gerçekleştirilecek organizasyon, Erzurum'un doğal, tarihi ve kültürel değerlerini ulusal ve uluslararası platformda tanıtmayı amaçlarken, doğa sporları ve ekstrem sporlar alanında Türkiye'nin en kapsamlı etkinliklerinden biri olmaya hazırlanıyor.

Bu yıl geniş bir coğrafyaya yayılarak gerçekleştirilecek PalanExtreme; Palandöken başta olmak üzere Erzurum'un güney ilçeleri olan Çat, Tekman, Hınıs, Karaçoban ve Karayazı'da düzenlenecek etaplarla sporcuları zorlu ve heyecan dolu parkurlarda buluşturacak.

Organizasyon kapsamında; dağ ve arazi bisikleti yarışları, kano yarışları, sal yapımı ve sal ile geçiş etapları, kaya tırmanışı parkurları, doğada yön bulma ve navigasyon görevleri, hayatta kalma eğitimleri, kampçılık faaliyetleri, arama-kurtarma senaryoları, takım dayanışması ve strateji görevleri, doğa yürüyüşleri ve keşif etapları, kültürel ve sosyal etkinlikler gerçekleştirilecek.

Yarışmacılar, Erzurum'un dağları, vadileri, akarsuları ve doğal parkurlarında fiziksel dayanıklılık, takım ruhu, stratejik düşünme ve liderlik becerilerini sergileyecek. Farklı etaplardan oluşan organizasyonda sporcular hem zamana karşı mücadele edecek hem de belirlenen görevleri başarıyla tamamlamaya çalışacak.

PalanExtreme, yalnızca bir spor organizasyonu olmanın ötesinde; Erzurum'un güney ilçelerinin turizm potansiyelini tanıtmayı, bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sunmayı ve gençleri doğa sporlarıyla buluşturmayı hedefliyor.

Organizasyon süresince yerli ve yabancı sporcular ile ziyaretçiler, Çat'ın doğal güzelliklerini, Tekman'ın yaylalarını, Hınıs'ın tarihi ve kültürel zenginliklerini, Karaçoban'ın eşsiz coğrafyasını ve Karayazı'nın doğal yaşam alanlarını yakından tanıma fırsatı bulacak.

Yetkililer, 'Terörsüz Türkiye' vizyonu doğrultusunda gerçekleştirilecek PalanExtreme'nin; birlik, beraberlik, kardeşlik ve ortak gelecek anlayışını güçlendiren önemli bir organizasyon olduğunu belirterek, Erzurum'un uluslararası spor turizmi merkezi olma hedeflerine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Uluslararası PalanExtreme Organizasyonu ile Erzurum'un doğal güzellikleri, spor altyapısı ve misafirperverliği dünyanın dört bir yanından gelecek sporcular ve ziyaretçilerle buluşacak.

PalanExtreme'nin sporun, kardeşliğin, cesaretin ve Terörsüz Türkiye idealinin Erzurum'daki güçlü buluşması olması hedefleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Terörsüz Türkiye vizyonuyla uluslararası Palanextreme Erzurum'da - Son Dakika

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