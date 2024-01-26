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Erzurum'da Unutulan Eşyalar Sahiplerini Bekliyor - Son Dakika
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Erzurum'da Unutulan Eşyalar Sahiplerini Bekliyor

Erzurum'da toplu taşıma araçlarında unutulan yüzlerce çeşit eşya, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Kayıp Eşya Bürosunda sahiplerini bekliyor. Eşyalar, muhafaza altına alınıp kayıt altına alındıktan sonra sahiplerine ulaştırılmaya çalışılıyor.

Erzurum\'da Unutulan Eşyalar Sahiplerini Bekliyor
26.01.2024 - 09:17,  Güncelleme: 09:20
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Erzurum'da şehir içi toplu taşım araçlarında unutulan ve sahiplerini bekleyen eşyaların bazıları görenleri hayrete düşürüyor.

Toplu taşım araçlarında unutulan alkolmetreden fotoğraf makinesine, takıdan kimliklere, şakulden tıraş makinesine, takma tırnaktan gelinliğe kadar yüzlerce çeşit eşya kayıp bürosunda sahiplerini bekliyor.

Erzurum'da toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Kayıp Eşya Bürosunda tutuluyor. Toplu taşım araçlarında unutulan yüzlerce eşya sahiplerine ulaştırmak için muhafaza altına alıyor. Gerek duyarlı vatandaşların bizzat getirdikleri, gerekse otobüs şoförlerinin ulaştırdıkları eşyalar teslim alma tutanağı ile kayıt altına alınıyor. Daha sonra kilitli dolaplarda kısım kısım ayrılıyor. Belediye otobüslerinde unutulan eşyalar arasında cep telefonu, nüfus cüzdanı, ehliyet, anahtar, çanta, giyim eşyası, kol saatleri en çok rastlananlar arasında bulunuyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Mustafa Koç, vatandaşların unuttukları eşyaları, gerekli işlemler için müracaat bölümünde alındığını ifade ederek, kendilerine ulaşmaları halinde bazı sorularla eşyaları teslim edeceklerini belirterek, "Yiyecekleri bir süre sonra zabıta kontörlünde imha ederken giyecekleri belirli bir süreden sonra ihtiyaç sahiplerine veriliyor. Diğer eşyaları ise uzun süre bekletiyoruz ve sahiplerini bekliyoruz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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