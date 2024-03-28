Erzurum\'da Vatandaşlara Yönelik Hafızlık Yarışması Düzenlendi

Erzurum'da vatandaşlara yönelik hafızlık yarışması yapıldı
Erzurum İl Müftülüğü tarafından vatandaşlara yönelik "Hafızlık Yarışması" düzenlendi.
Diyanet İşleri Başkanlığınca 2024 yılında hafızlık müessesesinin korunmasına katkı sunmak ve daha önce hafızlık yapmış fakat farklı sebeplerle hıfzını zayıflatmış vatandaşların hafızlıklarını pekiştirmelerine yardımcı olmak amacıyla hafızlık yarışması başlatılmıştı. Bu çerçevede Erzurum İl Müftülüğü tarafından 5, 15 ve 30 cüz olmak üzere 3 kategoride vatandaşa yönelik "Hafızlık Yarışması" yapıldı.
Müftü Dr. Rüstem Can'ın komisyon başkanlığında düzenlenen yarışma sonucunda bütün yarışmacılara çeşitli hediyeler verildi. - ERZURUM
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Solana'nın yerel kripto para birimi SOL ve meme tabanlı kripto para birimi The Book of Meme (BOME), kripto para piyasasında ve sosyal medyada dikkat çekici performanslar sergileyerek büyük ilgi görüyor. SOL'un fiyatı son yedi gün içinde yüzde 45 artarak 200 dolar seviyesini aşarken, BOME de piyasaya sürülmesinden bu yana yüzde 82 değer kazandı. Solana'nın yarattığı hareketlilik, DeFi ekosistemine olan ilginin artmasıyla da paralellik gösteriyor.
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Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adaylığını geri çektiği Gökhan Zan "Tehdit ve şantaja maruz kaldım" ifadelerini kullanırken kamuoyu bomba bir iddiayla sarsıldı. Zan'ın bir aracı üzerinden adaylıktan çekilmemesi karşılığında AK Parti'den 5 milyon dolar talep ettiği, ikinci bir görüşmede ise TRT spor yorumculuğu talep ettiği öne sürüldü. Söz konusu iki pazarlığın kayıtlarına erişen TİP'in de Gökhan Zan ile ilgili böyle bir karar aldığı ifade ediliyor.
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