Erzurum\'da Yaşlı Atletler Ramazan Ayında da Maraton İçin Hazırlanıyor

Erzurum'da yaşları 72'yi bulan ve "Çılgın Dadaşlar" olarak anılan master atletler, Ramazan ayı olmasına rağmen maraton için hazırlıklarında hız kesmiyor.
67 yaşındaki antrenör Dursun Düzgün tarafından 15 yıl önce kurulan çeşitli mesleklerde çalışan, esnaf, akademisyen, emekli ve yöneticilik yapan 35 ile 70 yaş üzerindeki kişilerin bir araya geldiği Palandöken Masterler Koşu Grubu, Ramazan ayında da koşularını sürdürüyor. Haftada 3 gün salon ve atletizm tartan pistinde yaz kış demeden antrenman yapan sporcular maratonlara sistematik ve disiplin içinde hazırlanıyor. Gruba katılmak için yılda iki defa sağlık raporu ve doktor kontrolünden geçmek ise en önemli şartlardan birisi. Palandöken Masterler Koşu Grubu üyelerinin en büyük isteği ise kendilerine destek olunması.
İstanbul Maratonu'na hazırlanıyorlar
Ramazanda da antrenmanlarını aksatmayan ve kendilerini "Çılgın Dadaşlar" olarak nitelendiren atletler, Antrenör Dursun Düzgün ve koordinatörü Hikmet Maraşlı ile İstanbul Maratonu'na katılmak için iftar öncesi yaklaşık 2 saatlik çalışma yapıyor. Dursun Düzgün, sporun bir insanın en yüksek verime ulaşabilmesi için ruhen ve bedenen yapmış olduğu egzersizlerin tümü olduğunu ifade ederken, "Sporun, öğrenmenin, okumanın yaşı yok. Spor yapanla yapmayan kesinlikle bir değil. Ramazanda hepimiz orucuz ve bu halde çalışıyoruz, iftara 1-2 saat kala gelip bu performansı göstermek kimsenin harcı değil. Biz çalışıyoruz, yağ yakıyoruz, emek harcıyoruz. Herkese spor yapmasını tavsiye ediyorum. Evde, kahvede oturmaktansa gelip spor yapsınlar" dedi.
İftara doğru antrenmanları başlıyor
Beraber spor yapmayı seven, sağlık için yaşam boyu sporu seçen bir ekip olduklarını ifade eden Hikmet Maraşlı, "Bizler uzun yıllardır DSİ spor salonunda hep beraber sporla uğraşıyoruz. Sağlık için yaşam boyu spor yapıyoruz. 8-9 yıldan beri de yurt içi, yurt dışı maratonlara katılıyoruz. Maratonlar da genellikle 10, 15 veya 21 kilometre maratonlarına katılıyoruz. Yurt dışında Tataristan Kazan, Gürcistan Tiflis, Azerbaycan Bakü maratonuna katıldık. Bizler sağlığımız el verdiği sürece spora devam edeceğiz. Tüm gençliğimize bu spora yönelmelerini, birlikte koşu, yürüyüşlere katılmalarını özellikle tavsiye ediyoruz. Bizim için yaz-kış yani sıcak-soğuk, Ramazan hiç fark etmiyor bizim için. Tabii ki sağlığımızı düşünecek şekilde kontrollü bir vaziyette Ramazan'da da akşam iftara yakın belli bir saatte sporumuzu yapıyoruz. Bazı insanlar bunun acaba sağlık için çok riskli olabileceğini düşünebilir. Ama biz ölçülü bir şekilde Ramazan günlerinde iftara yakın çok harika bir koşu ve etkinlikler düzenliyoruz. İftara doğru spor yapmak çok sağlık için de çok yararlı oluyor." şeklinde konuştu.
72 yaşında grubun en hızlısı emekli öğretmen
Palandöken Masterler Koşu Grubu'nun en yaşlı üyelerinden birisi olan 72 yaşındaki emekli öğretmen Celal Arpacık, "Yaşamım el verdiği sürece koşuya devam edeceğim. 25 yılık spor hayatım var, son 9 yıldır koşu ile uğraşıyorum. Ramazan günlerinde kendimi koşarak daha fazla zinde hissediyorum. Geçen yıl Azerbaycan'da katıldığım yarı maratonda 21 kilometrede yaş grubunda ikinci, aynı yıl Gürcistan Tiflis'teki yarı maratonda ise birinci oldum" diye konuştu. - ERZURUM
Son Dakika › Yerel › Erzurum'da Yaşlı Atletler Ramazan Ayında da Maraton İçin Hazırlanıyor - Son Dakika
Gazi Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Bülbül, Türk teknoloji firmalarıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirdikleri görüşmelerin, Türk teknoloji firmaları ile Dubai'deki şirketler arasında işbirliği ve ortaklıkların temellerini sağlamlaştırmak adına büyük fırsatlar sunduğunu belirtti. Gazi Teknopark öncülüğünde yürütülen uluslararasılaşma projeleri, Türkiye'nin teknoloji alanındaki gücünü dünya sahnesinde göstermek için atılan önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Silifke’de 4 yeni projenin temelini attı. Başkan Seçer, “Bizim işimiz rant değil, bizim işimiz halk. Biz kamu görevi yapıyoruz” dedi.
Elazığ'da Abdullahpaşa Mahallesi muhtar adayı Emrah Gündoğdu, rakiplerinin yere düşen afişlerini kaldırıp bantlayarak takdir topladı. Ayrıca Ramazan ayında çocuklara sürpriz yaparak gönülleri mest etti.
Denizli'de AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Büyükşehir Belediyesi tarafından Gültepe Mahallesi'nde kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. İftar sofrasında Merkezefendi Belediye Başkanı Adayı Ekrem Başer'le birlikte vatandaşlarla sohbet eden İl Başkanı Güngör, 'Ekrem Başer, sorunları çözer' dedi.
31 Mart yerel seçimlerine 10 gün kala Adana, Diyarbakır, Van ve Mardin'de yapılan anket sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Araştırmaya göre; Adana'da AK Parti kıl payı ipi göğüslerken Diyarbakır, Van ve Mardin'de DEM Parti rakiplerine fark atıyor.
Bursa'da bir muhtar adayı seçim vaadi olarak verdiği sözü yerine getirmek için yaşadığı köydeki tüm evleri kendi imkanlarıyla boyuyor.
Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi dünya şehri Aliağa hedefi ile hazırlanan projelerini kamuoyuyla paylaştı.
Dışişleri Eski Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da yapılan açılış ve temel atma törenlerinde konuşarak, Antalya'nın daha iyi hizmeti hak ettiğini belirtti. Çavuşoğlu, hayırseverlerin katkılarıyla yapılan okullarla ikili eğitime son verildiğini ve Antalya'nın altın çağını başlatmak istediklerini söyledi. Ayrıca, yerel seçimlerde Antalya'nın daha iyi bir yönetimi hak ettiğini vurguladı.
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Şingah Mahallesi ve Mehmet Çelebi Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek, belediye projeleri ve hizmetleri hakkında bilgiler verdi. Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine 11 gün kaldı. Propaganda serbestliği ve seçim yasakları yarın başlayacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), belirlediği takvime göre propaganda serbestliği 30 Mart günü saat 18.00'de, seçim yasakları ise 31 Mart saat 23.59'da sona erecek. Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar yazılı basında ilan ve reklam yoluyla ya da internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek. Oy verme gününden önceki 10 gün içinde ise siyasi partilerin veya adayların lehinde veya aleyhinde yayın yapılması ve dağıtılması yasak olacak. Ayrıca oy verme günü her türlü içki satışı ve içilmesi yasak olacak, eğlence yerleri kapalı kalacak ve silah taşıma yasağı uygulanacak.
Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yiğitcan Konukoğlu ve 16. Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ve İl Emniyet Müdürü Celal Özcan'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaretlerde GAGİAD'ın kuruluş amacı ve faaliyetleri hakkında bilgi verildi ve Gazi şehrimiz için yapılacak iş birlikleri görüşüldü.
İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi bombalaması sonucu 27 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?