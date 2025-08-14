Erzurum'da yaşlı il çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
Erzurum'da yaşlı il çalıştayı düzenlendi

Erzurum\'da yaşlı il çalıştayı düzenlendi
14.08.2025 14:50
Yaşlı bireylerin yaşam kalitesinin artırılması ve aktif yaşlanma politikalarının geliştirilmesi amacıyla, 2. Yaşlılık Şurası Erzurum İl Yaşlı Ön Çalıştayı Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Yaşlı bireylerin yaşam kalitesinin artırılması ve aktif yaşlanma politikalarının geliştirilmesi amacıyla, 2. Yaşlılık Şurası Erzurum İl Yaşlı Ön Çalıştayı Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Çalıştay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Cevat Çimen, yaşlı bireylerin toplumsal hafızanın taşıyıcıları olduğunu belirterek, "Yaşlılarımızın tecrübelerini genç kuşaklara aktarmak, toplumumuzun geleceğini güvence altına almak demektir." dedi.

"Akil Yaşlı" unvanıyla davet edilen Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Erdal Güzel ise yaşlılığın bir yük değil, toplum için rehber olduğunu vurguladı. Güzel, "Hayat yolculuğunun her anında biriktirdiğimiz tecrübeler, gençler için pusuladır. Yaşlılarımıza sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmaktır." ifadelerini kullandı.

Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışını hatırlatarak, bu ilkenin sadece gençleri değil, ömrünü millet için harcamış, bilgi ve tecrübeleriyle topluma yön vermiş büyükleri de korumayı ve onurlandırmayı gerektirdiğini söyledi.

Erzurum Valiliği ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün bu vizyon doğrultusunda aktif ve sağlıklı yaşlanma, yaşlı dostu şehirler ve hak temelli sosyal hizmetler alanında çalışmalar yürüttüğünü belirten Özay, büyüklerin yaşam kalitesini yükseltmeyi, sosyal hayata katılımlarını artırmayı ve huzurlu bir yaşlılık dönemi geçirmelerini hedeflediklerini dile getirdi.

Yaşlı bireylerin sadece dünün şahitleri değil, yarının yol göstericileri olduğunu vurgulayan Özay, "Onlar, kültürümüzün hafızası, ailemizin çınarlarıdır. Büyüğüne hürmet etmeyen, küçüğünden vefa göremez. Bu nedenle bugün burada yapılacak tüm görüşmeler, Erzurum'un geleceği için değerli bir yol haritası olacaktır" dedi.

Özay, çalıştayda ortaya çıkacak fikirlerin yaşlı bakım hizmetlerinden sosyal katılım projelerine, kültürel mirasın korunmasından sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine kadar pek çok alanda somut adımların önünü açacağını belirterek, "Ortak akıl ve iş birliğiyle, büyüklerimizin huzurunu önceleyen politikalar üreteceğiz. Bu anlamlı organizasyona katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara, fikir ve önerileriyle çalıştayımıza değer katacak uzmanlarımıza, akademisyenlerimize ve en önemlisi, bu salonda bizlerle olan kıymetli büyüklerimize teşekkür ediyorum. Yaşlılarımızın huzuru, toplumun vicdanıdır. Onların mutluluğu, milletimizin onurudur" diye konuştu.

Çalıştayın ikinci bölümünde katılımcılar Aile ve Yaşlılık, Yaşlı Bakım Hizmetleri ve Aktif Yaşlanma başlıklarında masa çalışmaları yaptı. Oturumlarda, bakım hizmetlerinin çeşitlendirilmesi, aile içi dayanışmanın güçlendirilmesi, sosyal hayata katılımın artırılması ve dijital becerilerin geliştirilmesi gibi konularda öneriler sunuldu.

Programa Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yöneticileri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum örgütü yetkilileri, akademisyenler, yaşlı bakım hizmetlerinde görev yapan personel ve çok sayıda davetli katıldı.

Program, katılımcılara Teşekkür Belgesi takdimiyle sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

