Erzurum'da Yoğun Sis ve Kar - Son Dakika
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Erzurum'da Yoğun Sis ve Kar

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Erzurum'da kar sonrası oluşan yoğun sis görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü.

11.12.2024 19:13
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(ERZURUM) - Erzurum'da yağan kardan sonra kent genelinde oluşan sis görüş mesafesini düşürdü. Erzurum'un sembolü olan tarihi binalar ve kent merkezi sis nedeniyle görünmez hale geldi.

Erzurum'da sabah saatlerinde yaşanan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 30 metrenin altına düştü. Sisin etkili olduğu yüksek kesimlerde araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Erzurum'un sembolü olan tarihi binalar ve kent merkezi sis nedeniyle görünmez hale geldi. Sis nedeniyle oluşan manzara, drone aracılığıyla çekilen görüntülere yansıdı.

Bölge trafik ekipleri, sisin hakim olduğu güzergahlarda araç sürücülerini yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü, Erzurum genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin edildiğini bildirdi. Kentte gündüz hava sıcaklığı eksi 7 dereceye kadar düştü.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da Yoğun Sis ve Kar - Son Dakika

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