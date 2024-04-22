Erzurum'da zifte bulanan köpek yavruları temizlendi - Son Dakika
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Erzurum'da zifte bulanan köpek yavruları temizlendi

Erzurum\'da zifte bulanan köpek yavruları temizlendi

Erzurum'un Aziziye ilçesinde bulunan 10 yavru köpek, Mutlu Patiler Derneği üyeleri tarafından zifte bulanmış halde bulundu. Dernek üyeleri tarafından temizlenen köpek yavruları sağlıklarına kavuşturuldu.

22.04.2024 16:26  Güncelleme: 16:32
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Erzurum'un Aziziye ilçesinde açık alanda zifte bulanmış 10 yavru köpek, Mutlu Patiler Derneği üyelerinin girişimiyle temizlendi ve sağlıklarına kavuşturuldu.

Vatandaşlar tarafından bir arazide zifte bulanmış halde 10 köpek yavrusunun bulunduğu haberini alan Mutlu Patiler Derneği üyeleri bu duruma duyarsız kalmadı. Hemen harekete geçen dernek üyeleri köpek yavrularını Erzurum'dan alarak Susuz Belediyesi ve Mutlu Patiler Derneği'nin ortak çalışma yürüttüğü Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi.

Merkezde hayvanlara bulaşan ziftin temizlenmesi için ayçiçek, zeytin yağı ve bulaşık deterjanı kullanıldı. Köpek yavrularının derilerinde oluşan yanıklar nedeniyle kimyasal bir madde kullanılmadı. Yoğun bir çalışma sonucu 10 köpek yavrusu da rahat birer nefes aldı.

Mutlu Patiler Derneği Saha Koordinatörü Rabia Öztürk, yavru köpekler konusunda vatandaşların yardım isteği üzerine harekete geçtiklerini belirterek, "Erzurum'daki ekiplerimizi görevlendirdik ve araçla Susuz ilçesindeki bakımevine götürülen yavru köpeklerin ziftten temizlenerek gereken bakımlarının yaptık. Yaklaşık 2 gün boyunca ziftle yaşamak zorunda kalan yavrularda yanık yaraları oluştuğunu tespit ettik. O nedenle yaraları temizlerken çok hassas davrandık. Zeytinyağı, kaz yağı, ayçiçeği yağı, bebek yağı, margarin, mai sabunu, şampuan kullandık. Kimyasal bir madde kullanmadık" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da zifte bulanan köpek yavruları temizlendi - Son Dakika

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