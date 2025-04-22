Erzurum\'daki Kadın Cinayeti: Buzlak Ailesi Üzüntülerini Dile Getirdi

Erzurum'u sarsan kadın cinayetinin ardından kamuoyuna açıklama yapan Buzlak Ailesi, olaydan derin üzüntü duyduklarını belirterek, "Merhume gelinimize Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyoruz. Rabbim hiçbir aileyi evlat acısıyla sınamasın" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta Erzurum'da Ali Osman Buzlak'ın eşi Hatice Acakale Buzlak'ı boğarak öldürmesi şehirde infiale neden olmuştu. Yaşanan korkunç olayın ardından Ali Osman Buzlak, gözaltına alınırken genç kadın gözyaşları içinde toprağa verilmişti.

Buzlak Ailesi, kamuoyuna yaptığı açıklamada olaydan derin üzüntü duyduklarını belirterek, "Merhume gelinimize Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyoruz. Rabbim hiçbir aileyi evlat acısıyla sınamasın" ifadelerini kullandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Basından takip edildiği üzere, oğlumuzun karıştığı bu korkunç olay karşısında derin bir üzüntü, utanç ve şaşkınlık içindeyiz. Merhametli olması için yetiştirdiğimiz bir evladın böyle bir suça yönelmiş olması bizleri derinden sarsmıştır.

Bu elim olayı gerçekleştiren bizim evladımız ise de, toprağa verdiğimiz can da bizim gelinimiz, yavrumuzdur. Merhume gelinimizin kıymetli ailesinin acısını yürekten paylaşıyor, bu süreçte adaletin en şeffaf şekilde tecelli etmesi için tüm işbirliğimizi sunacağımızı beyan ediyoruz. Hukuk sürecine tam destek verirken, toplumumuzdan merhumemizin hatırasına saygı ve anlayış bekliyoruz. Sosyal medyada infiale yol açacak spekülasyonlardan kaçınılmasını, acıların daha da büyümemesi için hassasiyet gösterilmesini rica ediyoruz.

Merhume gelinimize Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyoruz. Rabbim hiçbir aileyi evlat acısıyla sınamasın. Bu trajedinin toplumsal derslere dönüşmesi ve ruh sağlığı konusunda duyarlılığın artmasını temenni ediyoruz." - ERZURUM