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Aile ve Sosyal Hizmetler (ASH) Bakanlığı yatırım programında yer alan ve Erzurum'un sosyal altyapısına büyük katkı sağlayacak olan Erzurum Engelsiz Yaşam Merkezi Gündüzlü Bakım Ünitesi projesinin temel atma töreni düzenlendi.

Aziziye İlçesinde yapılan Erzurum Engelsiz Yaşam Merkezi Gündüzlü Bakım Ünitesinin temel atma törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müfettişi Adem Kuru, ASH İl Müdürü Hasan Aykut, kuruma bağlı kuruluşların müdürleri, kurum personeli ve özel bireyler katıldı.

ASH İl Müdürü Hasan Aykut burada yaptığı konuşmada, Erzurum Engelsiz Yaşam Merkezi Gündüzlü Bakım Ünitesinin temeli atmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, merkezin bin710 metrekare inşaat alanına sahip olduğunu anımsattı.

Özel ihtiyaçlı bireyler için yapılan merkezin maliyetinin 24 milyon TL olduğunu belirten Aykut, "Erzurum Engelsiz Yaşam Merkezi Gündüzlü Bakım Ünitesi Erzurum'a hayırlı olsun. Bugün burada yeni bir merkezin temelini atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yapılacak merkez, özel ihtiyaçlı bireylerimiz ve ailelerinin nefes alacağı bir merkez olacak. Bin 710 metre alana sahip olacak merkezde, iş atölyesi, uğraş atölyesi, bilim atölyesi, marangozhane el sanatları ve tarım atölyesi gibi özel alanlarla özel ihtiyaçlı bireylere rehabilitasyonu sağlanacak ve toplumsal entegrasyonları artırılacaktır. Merkezde ayrıca grup çalışmalarına uygun alanlar, sosyo-kültürel ve sportif aktivitelerin gerçekleştirileceği alanlar, terapi ve fizyoterapi hizmetlerinin sunulacağı bölümler yer alacak. Engelli bireylerin psiko-sosyal gelişimlerini destekleyecek merkezimiz, toplumsal hayata katılımı artıracak etkinliklerle dolu bir yaşam alanı olarak hizmet verecek" dedi.

Konuşmanın ardından, temel atma töreni, kurban kesimi ve dualar eşliğinde gerçekleşti. - ERZURUM