Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, minik yüreklere dokundu

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Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, "Damla Gönüllülük Hareketi Projesi" ile minik yüreklere dokundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Damla Gönüllülük Hareketi Projesi" kapsamında misafir öğrencilerle birlikte Yakutiye ilçesine bağlı Dumlu Mahallesinde çocuklar gönüllerince eğlendi.

Proje çerçevesinde yapılan etkinliklerle ilgili yapılan paylaşımda, "Öğrencilerle birlikte çocukların yüzlerini güldürdük, onlara sevgi ve umut aşıladık. Çocuklarımızın gözlerindeki parıltı, bizlere geleceğin daha güzel olacağına dair umut veriyor. Bu tür gönüllülük hareketleriyle hem misafir öğrencilerimizin kültürel zenginliklerini artırmayı hem de toplumumuzun her kesimine dokunmayı amaçlıyoruz. Projemizde emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler." denildi. - ERZURUM