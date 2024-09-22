Erzurum Hava Limanı'nda Uçuşlar Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzurum Hava Limanı'nda Uçuşlar Arttı

Erzurum Hava Limanı\'nda Uçuşlar Arttı

2024'ün ilk sekiz ayında Erzurum Hava Limanı'ndan 799 bin 287 kişi uçtu, uçuşlar %4 arttı.

22.09.2024 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) rakamlarına göre, Erzurum Hava Limanı'ndan 2024 yılı ilk sekiz ayı içinde 799 bin 287 kişi uçtu.

Erzurum Hava Limanı'nda 2024 yılının ilk sekiz ayında 5 bin 269 uçuş gerçekleşti ve toplam 799 bin 287 kişi uçtu. Sekiz ayda Erzurum Hava Limanı'ndan 5 bin 169 iç hat ve 100 dış uçuş gerçekleşti. 2023 yılının aynı döneminde ise toplam 5 bin 53 uçuş gerçekleşti ve 690 bin 182 kişi uçtu.

Erzurum'da sekiz ayda 794 bin 460 iç hatlar ve 4 bin 827 kişi dış hatlardan uçak hizmetinden yararlandı. 2024 yılının ilk sekiz ayı içinde Erzurum'dan 4 bin 445 ticari uçuş olurken, havaalanından toplam 6 bin 885 ton yük trafiği yaşandı. Aynı dönem içinde toplam 71 tonluk kargo trafiği gerçekleşti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Yerel Haberler, Havacılık, Ekonomi, erzurum, Turizm, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum Hava Limanı'nda Uçuşlar Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:21 Nevzat Bahtiyar’ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır’da aldı Nevzat Bahtiyar'ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi! 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır'da aldı
12:03 Başrolde yine olay adam var Maç bitince Galatasaraylıların peşinden gitmeye çalıştı, arkadaşları zor zapt etti Başrolde yine olay adam var! Maç bitince Galatasaraylıların peşinden gitmeye çalıştı, arkadaşları zor zapt etti
11:13 Yiğit Bulut isim vermeden Ali Koç’u hedef aldı: Dede parasıyla, baba parasıyla olmaz Yiğit Bulut isim vermeden Ali Koç'u hedef aldı: Dede parasıyla, baba parasıyla olmaz
10:54 Ankara bu iddiayı konuşuyor: Tepkiler üzerine geri çekilen yasa düzenlemesi geri dönüyor Ankara bu iddiayı konuşuyor: Tepkiler üzerine geri çekilen yasa düzenlemesi geri dönüyor
09:13 Küresel kriz onları da vurdu Alman otomotiv devi resmen iflas etti Küresel kriz onları da vurdu! Alman otomotiv devi resmen iflas etti
11:35 Metin Arolat’ın 16 gün önce verdiği röportaj gündemde Ölümden döndüğü anlatı anlatmıştı Metin Arolat'ın 16 gün önce verdiği röportaj gündemde! Ölümden döndüğü anlatı anlatmıştı
11:28 Mülakat sonuçları yarım saat içinde neden kaldırıldı Bakan Tekin’den açıklama var Mülakat sonuçları yarım saat içinde neden kaldırıldı? Bakan Tekin'den açıklama var
11:14 TBMM’de yaşanan kavgalara ilişkin bir dizi önlem alındı TBMM'de yaşanan kavgalara ilişkin bir dizi önlem alındı
10:15 Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması yapılacak Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması yapılacak
10:10 Metin Arolat’ın ani ölümü sanat dünyasın yasa boğdu Metin Arolat'ın ani ölümü sanat dünyasın yasa boğdu
10:05 Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim’in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü
10:03 Sahte müşteri, aracını alma bahanesiyle kandırdığı adamı ezerek kaçtı Sahte müşteri, aracını alma bahanesiyle kandırdığı adamı ezerek kaçtı
09:51 Babasının sesini ilk kez duyan sağır kız çocuğunun tepkisi herkesi duygulandırdı Babasının sesini ilk kez duyan sağır kız çocuğunun tepkisi herkesi duygulandırdı
09:41 SEC kripto piyasasında yeni bir çağ açıyor SEC kripto piyasasında yeni bir çağ açıyor
09:37 İstanbul’un göbeğinde mide bulandıran olay 2 erkek çevredekilere aldırmadan ilişkiye girdi İstanbul'un göbeğinde mide bulandıran olay! 2 erkek çevredekilere aldırmadan ilişkiye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2024 13:08:05. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum Hava Limanı'nda Uçuşlar Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement