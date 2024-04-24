Erzurum Havaalanında 2024 yılının ilk çeyreğinde bin 904 uçuş gerçekleşti

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Erzurum Havaalanından 2024 yılının ilk çeyreğinde bin 904 uçuş gerçekleşti ve toplam 297 bin 731 yolcu uçtu.

Üç ayda Erzurum Havalimanından bin 847 iç hat ve 33 dış uçuş gerçekleşti. 295 bin 808 kişi iç hatlardan seyahat ederken, bin 923 yolcu dış hatlar aracılığı ile uçtu. 2023 yılının ilk üç ayından Erzurum'dan toplam 258 bin 446 yolcu uçarken 2024 yılının aynı döneminde artış kaydedildi ve bu rakam 297 bin 731 oldu.

Erzurum'da 2024 yılının ilk çeyreğinde ticari uçak uçuşlarına bakıldığında; toplam bin 699 uçuşun olduğu görülüyor. Bagaj, kargo ve posta içerikli yük trafiğinde ise uçaklarla Erzurum'dan 2 bin 692 ton taşıması yapıldı. - ERZURUM