Erzurum Havaalanında 2024 yılının ilk çeyreğinde bin 904 uçuş gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzurum Havaalanında 2024 yılının ilk çeyreğinde bin 904 uçuş gerçekleşti

Erzurum Havaalanında 2024 yılının ilk çeyreğinde bin 904 uçuş gerçekleşti

Erzurum Havaalanı, 2024 yılının ilk çeyreğinde bin 904 uçuş gerçekleştirerek toplamda 297 bin 731 yolcuyu ağırladı. İç hatlarda 295 bin 808 kişi seyahat ederken, dış hatlarda ise bin 923 yolcu uçtu. 2023 yılının aynı dönemine göre yolcu sayısında artış yaşandı.

24.04.2024 10:54  Güncelleme: 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Havaalanından 2024 yılının ilk çeyreğinde bin 904 uçuş gerçekleşti ve toplam 297 bin 731 yolcu uçtu.

Üç ayda Erzurum Havalimanından bin 847 iç hat ve 33 dış uçuş gerçekleşti. 295 bin 808 kişi iç hatlardan seyahat ederken, bin 923 yolcu dış hatlar aracılığı ile uçtu. 2023 yılının ilk üç ayından Erzurum'dan toplam 258 bin 446 yolcu uçarken 2024 yılının aynı döneminde artış kaydedildi ve bu rakam 297 bin 731 oldu.

Erzurum'da 2024 yılının ilk çeyreğinde ticari uçak uçuşlarına bakıldığında; toplam bin 699 uçuşun olduğu görülüyor. Bagaj, kargo ve posta içerikli yük trafiğinde ise uçaklarla Erzurum'dan 2 bin 692 ton taşıması yapıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum, Ulaşım, Havacılık, Turizm, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum Havaalanında 2024 yılının ilk çeyreğinde bin 904 uçuş gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:31 Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alır İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alır? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
10:06 4 yaşındaki Sultan, kuzeni tarafından boğazı kesilerek öldürüldü 4 yaşındaki Sultan, kuzeni tarafından boğazı kesilerek öldürüldü
08:34 Erbakan’dan “Cumhur İttifakı’nda mısınız“ sorusuna yanıt var Erbakan'dan "Cumhur İttifakı'nda mısınız?" sorusuna yanıt var
08:32 Cemil Çiçek 31 Mart seçimlerini değerlendirdi: Şimdi AK Parti’nin MR’ı çekiliyor sonra da gereğinin yapılması lazım Cemil Çiçek 31 Mart seçimlerini değerlendirdi: Şimdi AK Parti'nin MR'ı çekiliyor sonra da gereğinin yapılması lazım
01:52 AK Parti’den Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin açıklama: Bugünün önemine uygun bir buluşma oldu ve bayramlaşıldı AK Parti'den Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin açıklama: Bugünün önemine uygun bir buluşma oldu ve bayramlaşıldı
10:53 Adana’da Eşiyle Görüşmesini İstemeyen Adam, Arkadaşını Bıçakladı Adana'da Eşiyle Görüşmesini İstemeyen Adam, Arkadaşını Bıçakladı
10:49 4 yaşındaki kız çocuğu, trafik kavgasında isabet eden kurşunla yaralandı 4 yaşındaki kız çocuğu, trafik kavgasında isabet eden kurşunla yaralandı
10:35 Güzel şeyler de oluyor Maçın iptal edileceğini duyan taraftarlar kolları sıvadı Güzel şeyler de oluyor! Maçın iptal edileceğini duyan taraftarlar kolları sıvadı
10:26 Hırsızlık şüphelisini uyaran adam kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti Hırsızlık şüphelisini uyaran adam kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti
10:15 Orta Doğu’da gerilim tırmanıyor Kuzey Kore’den İran’a sürpriz ziyaret Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor! Kuzey Kore'den İran'a sürpriz ziyaret
10:11 Elazığ’da Uyuyan Vatandaşın Komşuları Ekipleri Harekete Geçirdi Elazığ'da Uyuyan Vatandaşın Komşuları Ekipleri Harekete Geçirdi
10:10 2 kare arasında 1 saniye var Messi’nin korumaları kadın taraftara hayatının şokunu yaşattı 2 kare arasında 1 saniye var! Messi'nin korumaları kadın taraftara hayatının şokunu yaşattı
09:58 Yasemin Sakallıoğlu, doğum günü pastasına gelen eleştirilere cevap verdi Yasemin Sakallıoğlu, doğum günü pastasına gelen eleştirilere cevap verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 11:23:17. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum Havaalanında 2024 yılının ilk çeyreğinde bin 904 uçuş gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement