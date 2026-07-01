Erzurum Havalimanı Çalışmaları Değerlendirildi - Son Dakika
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Erzurum Havalimanı Çalışmaları Değerlendirildi

Erzurum Havalimanı Çalışmaları Değerlendirildi
01.07.2026 10:14
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Vali Baruş başkanlığında havalimanındaki yenileme çalışmaları ve uçuşların durumu değerlendirildi.

Vali Aydın Baruş başkanlığında, Erzurum Havalimanında devam eden apron yenileme ve pist primer kablo değişim çalışmalarının değerlendirildiği kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, DHMİ Erzurum Havalimanı Başmüdürü M. Hanifi Fidan tarafından havalimanının mevcut durumu hakkında bilgi verildi. Devam eden apron yenileme ve pist primer kablo değişim çalışmalarının uçuş operasyonlarını olumsuz etkilemediği belirtilirken, Erzurum Havalimanında günlük ortalama 8 sefer gerçekleştirildiği, hava yolu şirketleri tarafından iç ve dış hatlarda haftalık toplam 60 tarifeli sefer düzenlendiği ifade edildi.

Yüklenici firma yetkilileri tarafından çalışmaların ilerleme durumu, gerçekleşme oranları, iş programı ve hedeflenen tamamlanma tarihleri hakkında sunum yapılarak gelinen son aşama değerlendirildi. Toplantıda ayrıca hava yolu şirketlerinin temsilcileriyle mevcut uçuşlar, yolcu doluluk oranları ve bilet fiyatlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Özellikle Kurban Bayramı sonrasında artan yolcu talebiyle birlikte seferlerin yüksek doluluk oranlarıyla sürdürüldüğü belirtildi.

Vali Aydın Baruş, Erzurum Havalimanında yürütülen yatırımın şehrimizin ulaşım altyapısı açısından stratejik önem taşıdığını vurgulayarak çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda, kurumlar arası koordinasyon içerisinde ve herhangi bir aksaklığa mahal verilmeden tamamlanması yönünde ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatları verdi. Yaklaşan kış sezonu öncesinde pist primer kablo değişim çalışmalarının tamamlanmasının büyük önem arz ettiğini ifade eden Vali, sürecin yakından takip edilmesi talimatında bulundu.

Toplantıda ayrıca hava yolları şirketlerinin temsilcilerinden mevcut uçuş kapasitesi, yolcu doluluk oranları ve sefer sayılarının artırılmasına yönelik değerlendirmeleri içeren bilgi notu hazırlamaları talep edildi. Erzurum'un turizm, eğitim, sağlık ve ticaret potansiyeli dikkate alınarak havalimanından gerçekleştirilen uçuşların artırılmasına yönelik gerekli çalışmaların yürütülmesinin önemine dikkat çekildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Havalimanı Çalışmaları Değerlendirildi - Son Dakika

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