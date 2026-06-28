Erzurum Havalimanı'nda Yenileme Çalışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum Havalimanı'nda Yenileme Çalışmaları

Erzurum Havalimanı\'nda Yenileme Çalışmaları
28.06.2026 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Havalimanı'nda apron ve aydınlatma hatlarında yenileme çalışmaları, uçuşları etkilemiyor.

Erzurum Valiliği, havalimanında yürütülen altyapı ve apron yenileme çalışmalarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Erzurum Havalimanı'nda apron ve pist altındaki aydınlatma hatlarında kapsamlı yenileme çalışmaları başlatıldığı, apronda oluşan hasarlar ve yer altı sularının kablolara zarar vermesi nedeniyle başlatılan hummalı çalışma, sivil havacılık emniyetini üst seviyeye çıkarılacağı vurgulandı.

Yapılan açıklamada, uzun yıllara bağlı ağır uçak yükleri, zorlu iklim şartları ve yoğun kullanım nedeniyle apron beton yüzeyinde soyulmalar, köşe kırıkları ile derz deformasyonları oluştuğu belirtildi. Hasarların lokal onarımla giderilemeyecek seviyeye ulaşması üzerine kapsamlı bir çalışma başlatıldığı aktarıldı.

Uçuş seferlerine engel değil

Açıklamada, aprondaki bozulmaların Yabancı Madde Hasarı (FOD) riski oluşturduğu, uçak ve yer hizmetleri araçlarının emniyetini olumsuz etkilediği vurgulandı. 12 Haziran 2025 tarihinde yer teslimi yapılarak başlayan apron yenileme çalışmalarının, 27 Temmuz 2027 tarihinde tamamlanmasının planlandığı bildirildi. Valilik, yürütülen apron çalışmalarının uçuş seferlerine herhangi bir olumsuz etkisinin bulunmadığını paylaştı.

Kışın uçuş aksamalarının önüne geçilecek

Havalimanındaki özel aydınlatma sistemlerini besleyen yaklaşık 400 kilometrelik primer hatların da yenilendiği belirtilen açıklamada, "Erzurum Havalimanı'nda yer altı su seviyesinin yüksek olması nedeniyle primer hatlar özellikle ilkbahar aylarında yoğun neme, kar erimelerinin yaşandığı dönemlerde ise doğrudan suya maruz kalmaktadır. Yıpranan ve izolasyon özelliğini kaybeden hatlar, arızalara ve kış aylarında düşük görüş (CAT III/A) sisteminin uygulanamamasına neden olabilmektedir. Bu kapsamda, özellikle kış aylarında hava trafiğinin kesintiye uğramasının önüne geçmek amacıyla ana pist ve taksi yollarındaki primer hatların yenilenmesi çalışmaları sürdürülmektedir" denildi.

Belirli saatlerde NOTAM uygulanıyor

Çalışmalar kapsamında 18 Mayıs 2026 tarihinden itibaren havalimanında (06.00-18.00) ve (23.00-06.00) saatleri arasında NOTAM yayımlanarak çalışmaların güvenli şekilde yürütüldüğü ifade edildi.

Açıklamanın son bölümünde ise etap planlamasına yer verilerek şu ifadelere yer verildi: "Çalışmaların seyri doğrultusunda 1-8 numaralı apron sahasının Ağustos ayı içerisinde tamamlanarak teslim edilmesi planlanmaktadır. Akabinde 9-14 numaralı apron sahasında söküm çalışmalarına başlanacaktır. Pistte devam eden primer kablo değişim çalışmalarının ise Kasım ayı içerisinde tamamlanması, ardından NOTAM'ın kaldırılarak normal operasyon düzenine dönülmesi öngörülmektedir. Konu Valiliğimizce yakından takip edilmektedir." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum Valiliği, Yerel Haberler, Ulaşım, Turizm, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum Havalimanı'nda Yenileme Çalışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TÜİK verilerinde ortaya çıktı Bir kentimizde ölüm hızı zirve yaptı TÜİK verilerinde ortaya çıktı! Bir kentimizde ölüm hızı zirve yaptı
Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama
Şanlıurfa’da 42 futbol sahası büyüklüğündeki alanı yakan şüpheli gözaltında Şanlıurfa'da 42 futbol sahası büyüklüğündeki alanı yakan şüpheli gözaltında
Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliği Resmi Gazete’de Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliği Resmi Gazete'de
Venezuela’da felaket korkunç boyutlara ulaştı: Sokaklar morga döndü Venezuela'da felaket korkunç boyutlara ulaştı: Sokaklar morga döndü
Toprak bastı geleneği kanlı bitti Hastanede yaşam savaşı veriyor Toprak bastı geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor

10:31
Dünya Kupası’na veda etti, yarım saatte istifasını duyurdu
Dünya Kupası'na veda etti, yarım saatte istifasını duyurdu
09:59
Taksicinin 300 dolarlık “turist oyunu“ müşteri Türkçe konuşunca elinde patladı
Taksicinin 300 dolarlık "turist oyunu" müşteri Türkçe konuşunca elinde patladı
09:02
Dünya Kupası’nda son 32 turu eşleşmeleri belli oldu
Dünya Kupası'nda son 32 turu eşleşmeleri belli oldu
07:50
Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü Askerler değerli eşyaları çaldı
Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü! Askerler değerli eşyaları çaldı
07:30
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i görevden aldı İşte yerine getirilen isim
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i görevden aldı! İşte yerine getirilen isim
07:09
İran’dan ABD’ye misilleme Kuveyt ve Bahreyn’deki üslere füze yağdırdılar
İran'dan ABD'ye misilleme! Kuveyt ve Bahreyn'deki üslere füze yağdırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2026 10:45:21. #7.13#
SON DAKİKA: Erzurum Havalimanı'nda Yenileme Çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.