Erzurum'da sosyal belediyeciliğin en güçlü adresi: Hayır çarşısı
Erzurum'da sosyal belediyeciliğin en güçlü adresi: Hayır çarşısı

Erzurum\'da sosyal belediyeciliğin en güçlü adresi: Hayır çarşısı
26.02.2026 15:05  Güncelleme: 15:09
Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Hayır Çarşısı, maddi durumu yetersiz 20 bin kişiye gıda yardımı yaptı. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Hayır Çarşısı, gıda, giyim ve eşya yardımlarıyla toplumsal dayanışmayı güçlendiriyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Hayır Çarşısı, Erzurum ve bölgede gönüllere dokunmaya devam ediyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli iyilik hareketi olarak tanımlandırılan Hayır Çarşısı, geçtiğimiz günlerde 10 bin aileyi sevindirmişti. Ekipler bu kez de maddi durumdan yoksun olan ihtiyaç sahibi 20 bin kişiye gıda yardımında bulundu.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Alan elin veren eli görmediği Hayır Çarşı'mızda gönüllere dokunmaya, ihtiyaç sahibi kardeşlerimize umut olmaya devam ediyoruz" dedi. Hayır Çarşısı bünyesinde gıda yardımının yanı sıra eşya ve giyim desteği de sağlanıyor. İhtiyaç sahibi ailelere ev eşyası temini yapılırken, çocuklar başta olmak üzere farklı yaş gruplarına yönelik giyim yardımları da vatandaşlara düzenli olarak ulaştırılıyor. Böylece sosyal destek yalnızca bir kalemle sınırlı kalmıyor; çok yönlü bir yardım modeli uygulanıyor. Bağışlanan gıda, kıyafet ve çeşitli eşyalar titizlikle tasnif edilerek gerçek ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor. Bu yönüyle Hayır Çarşısı, şehirdeki yardımlaşma kültürünü kurumsal bir zemine taşıyor.

"Sosyal belediyecilik insana dokunmaktır"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sosyal hizmet projelerinin belediyeciliğin temel unsurlarından biri olduğunu belirterek, "Bizim anlayışımızda belediyecilik sadece altyapı yapmak değildir. Sosyal belediyecilik; ihtiyaç sahibinin yanında olmaktır, yükünü hafifletmektir. İşte Hayır Çarşısı bu anlayışın sahadaki en somut karşılığıdır" ifadelerini kullandı. Sekmen, Erzurum'da hiçbir vatandaşın kendini yalnız hissetmemesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Hayır Çarşısı, Erzurum'da sosyal dayanışmanın organize ve sürdürülebilir bir yapıya kavuştuğu önemli bir model olarak öne çıkıyor. İhtiyaç tespitinden dağıtım sürecine kadar planlı bir sistemle yürütülen çalışmalar, sosyal belediyecilik anlayışının sahadaki güçlü karşılığını oluşturuyor. Gıda, giyim ve eşya yardımlarının aynı çatı altında toplanması, hem yardım süreçlerini hızlandırıyor hem de ihtiyaç sahiplerine daha etkin ulaşılmasını sağlıyor. Bu yönüyle Hayır Çarşısı, yalnızca bir yardım noktası değil; şehirde sosyal güvenlik ağını destekleyen kurumsal bir yapı niteliği taşıyor.

Hayırseverlerin emaneti ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor

Yardım severlerin katkılarıyla güçlenen Hayır Çarşısı, bağışları titizlikle tasnif ederek gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Yapılan ayni destekler, belediyenin koordinasyonunda şeffaf ve düzenli bir sistemle dağıtılıyor. Böylece hem bağışçıların emanetine sahip çıkılıyor hem de şehirdeki yardımlaşma kültürü kurumsal bir zeminde büyümeye devam ediyor. Bu dayanışma modeli, Erzurum'da toplumsal birlikteliği pekiştiren önemli bir sosyal belediyecilik uygulaması olarak da dikkat çekiyor. Bu arada Hayır Çarşısı ekiplerinin yardım seferberliği eşya, gıda ve giyim yardımlarıyla sınırlı değil. 65 yaş üstü hiçbir geliri olmayan vatandaşların evlerine kadar giden ekipler, Ramazan ayında da iftarlıklarını vatandaşlara ulaştırıyor. Ramazan ayı öncesi günde iki öğün yapılan sıcak yemek ikramı mübarek ayın akabinde yılın 365 günü yine devam edecek. Başkan Mehmet Sekmen, "Doğu'nun en önemli iyilik hareketi olan Hayır Çarşımızda vatandaşlarımızın dertlerine derman olmaya devam edeceğiz" kaydını düştü. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erzurum'da sosyal belediyeciliğin en güçlü adresi: Hayır çarşısı - Son Dakika

SON DAKİKA: Erzurum'da sosyal belediyeciliğin en güçlü adresi: Hayır çarşısı - Son Dakika
