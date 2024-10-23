Erzurum İl Koordinasyon Kurulu 4. Dönem Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Erzurum İl Koordinasyon Kurulu 4. Dönem Toplantısı Yapıldı

Erzurum İl Koordinasyon Kurulu 4. Dönem Toplantısı Yapıldı

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2024 yılı için Erzurum'daki kamu yatırım projeleri hakkında bilgi verildi. Toplam 689 proje, 101 milyar TL'lik tutar ve çeşitli aşamalardaki projelerin detayları paylaşıldı.

23.10.2024 09:39  Güncelleme: 09:41
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Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında "Erzurum İl Koordinasyon Kurulu 4. Dönem Toplantısı" Valilik Toplantı Salonu'nda kaymakamlar ve kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantı öncesinde açıklamalarıyla kurulu bilgilendiren Vali Çiftçi Erzurum'da 2024 yılında kamu kurum ve kuruluşlarına ait toplam 689 adet yatırım projesi olduğunu ifade ederek, "Toplam proje tutarı 101 milyar 752 milyon 115 bin 940 TL. 2024 yılı harcama oranı yüzde 47,75 toplam nakdi gerçekleşme oranı yüzde 39,79'dur. İlimizde yürütülen 689 kamu yatırım projesinin; 107'si tamamlanmış, 377'si devam ediyor, 161'i ihale aşamasına gelmiş, 37'si henüz başlanmamış, 7'si ise tasfiye edilmiştir. Harcama toplamlarına göre bakıldığında; Karayolları 12. Bölge Müdürlüğünün 33, DSİ 8. Bölge Müdürlüğünün 168, Erzurum Büyükşehir Belediyesinin 70, TEİAŞ 15. Bölge Müdürlüğünün 5, TEDAŞ 4. Bölge Müdürlüğünün 215proje ile ön sıralarda yer aldığını ifade edebiliriz." dedi.

Vali Çiftçi'nin konuşmasının ardından, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı bir sunum gerçekleştirdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum İl Koordinasyon Kurulu 4. Dönem Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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