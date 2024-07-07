Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Göçerlerin Yaylalarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Göçerlerin Yaylalarını Ziyaret Etti

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Göçerlerin Yaylalarını Ziyaret Etti

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Erzurum'a gelen küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan göçerlerin yaylalarını ziyaret etti. Göçerlik faaliyetlerinin desteklenmesi ve mera ıslah çalışmalarının yanı sıra hayvan sağlığı ve hastalık kontrolü gibi konularda da çalışmalar yürütülmektedir.

07.07.2024 11:15
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Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Erzurum'a gelen küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan göçerler yaylalarda ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde Vali Mustafa Çiftçi, beraberindeki heyet ve İl Müdürü Alpaslan Kenger göçerlere konuk oldu. Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Erzurum'da özellikle koyun yetiştiricileri göçerlik faaliyetini yürüttükleri belirtilerek, "Küçükbaşta gerek iller arası gerekse bölge içerisinde yaylacılık olarak göçerlik faaliyeti yürütülürken büyükbaşta da ortak sürü ve ortak mera kullanımına yapılmaktadır. Ülkemiz ekonomisine katkı sunan göçerlerimiz ve yerel halkın yaşam şartlarını iyileştirmek adına çalışmalarımız dışında verimlilik açısından mera ıslah çalışmalarını da yürütmekteyiz. Gerek Bakanlığımız gerekse yerel kaynakları kullanarak hayvan yatak yeri gölgelik hayvan sulukları (sıvat) gibi altyapı yanında Islah ve çalışması, yem bitkileri tohumları dağıtımlarını yapılmaktadır. İster ahır ve ağılda, isterse merada olsun Bakanlık olarak işletmelerimizin takibi hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele kapsamında küpeleme aşılma gibi çalışmalarımızı yürütmekteyiz." denildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Göçerlerin Yaylalarını Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Göçerlerin Yaylalarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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