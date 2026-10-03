Erzurum İspir'de satıcısız tezgahtan alışveriş yapan ikili 260 TL'yi kovaya bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum İspir'de satıcısız tezgahtan alışveriş yapan ikili 260 TL'yi kovaya bıraktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum İspir\'de satıcısız tezgahtan alışveriş yapan ikili 260 TL\'yi kovaya bıraktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum İspir'e bağlı Koç Mahallesi'nde yol kenarına kurulan sebze tezgahlarında satıcı yer almıyor. Alışveriş yapan ikili, tarttıkları 3 kilogram domates ve 1 kilogram salatalık karşılığında 260 TL'yi kovaya bıraktı.

Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Koç Mahallesi'nde yol kenarına kurulan sebze tezgahlarında, satıcı bulunmadan yapılan alışveriş dikkat çekiyor.

Mahalle yolunun kenarında sebze satışı yapmak amacıyla kurulan tezgahlarda domates, salatalık, köy yumurtası ve biber, pekmez gibi ürünler kasalar içerisinde satışa sunuluyor. Ürünlerin üzerine kilogram fiyatları yazılırken, alışveriş yapacak vatandaşlar için poşet ve sebzelerin ağırlığını ölçmek amacıyla tartı da tezgahta hazır bulunduruluyor.

Tezgahlarda ayrıca üzerinde "Parayı kovaya bırakın" yazılı bir not yer alıyor. Vatandaşlar almak istedikleri sebzeleri tarttıktan sonra ürünün ücretini tezgahta bulunan kovaya bırakıyor.

Bülent Erkan ile Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Kopar da yoldan geçtikleri sırada bu satış yöntemini fark ederek alışveriş yaptı. Tezgahtan 3 kilogram domates ve 1 kilogram salatalık alan ikili, ürünlerin tartımını yaptıktan sonra toplam 260 TL'yi kovaya bıraktı.

Alışveriş sırasında satış tezgahında herhangi bir kişinin bulunmadığını belirten Prof. Dr. İbrahim Kopar, "Burada adet böyle, kendimiz alıyoruz. Ne kadar ücreti varsa onu da kovanın içine koyuyoruz. Ondan sonra gidiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
AlışverişErzurumEkonomiGüncelİspirYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasin Kol İstanbul’a böyle geldi Görenler “Ne bu rahatlık“ dedi Yasin Kol İstanbul'a böyle geldi! Görenler "Ne bu rahatlık?" dedi
Aliyev’den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık
Ne yaptın Barış Alper Yılmaz Herkes onu konuşuyor Ne yaptın Barış Alper Yılmaz! Herkes onu konuşuyor
Rezil görüntülerden sonra 6 kişi hemen tutuklandı Rezil görüntülerden sonra 6 kişi hemen tutuklandı
Teklif Meclis’e sunuldu Memurlar yılda iki kez ikramiye alabilir Teklif Meclis'e sunuldu! Memurlar yılda iki kez ikramiye alabilir
Gurbetçiler gitti, onlar geldi Esnaf bayram ediyor Gurbetçiler gitti, onlar geldi! Esnaf bayram ediyor
13:58
Beşiktaş Genel Kurulu’nda salon karıştı Yeniden oylama yapıldı
Beşiktaş Genel Kurulu'nda salon karıştı! Yeniden oylama yapıldı
13:53
Fon mağduruna çifte müjde Ödeme tarihi belli oldu, fark da alacaklar
Fon mağduruna çifte müjde! Ödeme tarihi belli oldu, fark da alacaklar
13:46
TFF’den olağanüstü toplantı kararı Gözler 6 Ekim’e çevrildi
TFF'den olağanüstü toplantı kararı! Gözler 6 Ekim'e çevrildi
13:25
Fon vurgunu sonrası Fitch ile SP’nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti
Fon vurgunu sonrası Fitch ile S&P'nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti
12:39
Şamil Tayyar fon skandalıyla komplo teorilerine sert çıktı: Milletin aklıyla dalga geçmeyin
Şamil Tayyar fon skandalıyla komplo teorilerine sert çıktı: Milletin aklıyla dalga geçmeyin
12:25
Yasin Kol İstanbul’a böyle geldi Görenler “Ne bu rahatlık“ dedi
Yasin Kol İstanbul'a böyle geldi! Görenler "Ne bu rahatlık?" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 14:07:51. #.0.3#
SON DAKİKA: Erzurum İspir'de satıcısız tezgahtan alışveriş yapan ikili 260 TL'yi kovaya bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei