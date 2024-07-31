Erzurum-İstanbul seferlerine ilave seferler yapıldı

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Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Ağustos ayı içinde Erzurum- İstanbul seferleri için ilave seferler yapıldığı ifade edildi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi, "Türk Hava Yolları (THY) tarafından 06-22 Ağustos tarihleri arası haftada 3 gün (Salı, Çarşamba, Perşembe), 27-30 Ağustos tarihleri arası ise 4 gün (Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma) olmak üzere Erzurum-İstanbul ve İstanbul-Erzurum uçuşlarına karşılıklı ilave seferler koyulmuştur." - ERZURUM