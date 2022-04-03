Erzurum Kadın Kooperatifi, Erzurum Çarşı Pazar'da - Son Dakika

Erzurum Kadın Kooperatifi, Ticaret Borsası tarafından KUDAKA destekli hizmete sunulan 'ER-OPA Ortak Pazar' www.erzurumcarsipazar.com internet satış sitesinde ürün satışı yapan ilk firmalardan birisi olmanın gururunu yaşıyor. Erzurum Valisi Okay Memiş, söz konusu projede yer alan Erzurum Kadın Kooperatifi Başkanı Zeynep Polat'a teşekkür ederek katılım sertifikası takdim etti.

Türkiye'nin ilk komisyon alınmayan e-ticaret pazarı 'ER-OPA Ortak Pazar' hizmete geçti. Erzurum Ticaret Borsası tarafından proje koordinesinde sektör ayrımı yapılmaksızın Erzurum'daki üreticiler, ürünlerini yurdun dört bir yanına satabilme imkanına kavuştu. 'ER-OPA Ortak Pazar' Projesi çerçevesinde www.erzurumcarsipazar.com isimli dijital pazarda yer alan Erzurum Kadın Kooperatifi de ürünlerini böylece Türkiye geneline olduğu gibi yurt dışına da satış yapacak.

Erzurum kadın kooperatifi ürünleriyle dünyaya açılıyor

Projede yer alan firmalara katılım sertifikası verilirken Erzurum Kadın Kooperatifi Başkanı Zeynep Polat'da teşekkür belgesini Erzurum Valisi Okay Memiş'in elinden aldı.

Polat'a teşekkür ederek iş hayatındaki başarılarının devam etmesi temennisinde bulunan Vali Memiş, söz konusu proje sayesinde Erzurum esnafının yanı sıra özellikle de kadın kooperatiflerinin ciddi anlamda avantajlar yakalayacağını söyledi.

Belgesini Vali Memiş'ten alan Polat ise Erzurum'un coğrafi işaretli ürünlerinin satılacağı böyle bir dijital pazarda yer almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kooperatif başkanı Zeynep Polat, Erzurum Kadın Kooperatifi olarak İspir kuru fasulyesi, Hınıs fasulyesi, Erzurum pekmezi ve Erzurum Balı ile www.erzurumcarsipazar.com da yer aldıklarını belirtirken, "Ürünlerimiz tamamen doğal ve katkısızdır. Özellikle balımız tamamen saf ve doğaldır. Şeker hastaları bile rahatlıkla tüketebilirler. Böyle bir e-ticaret ortamında yer almak elbette ki pazar payımızı artıracaktır. Sadece bizim değil bu dijital pazarda yer alan bütün Erzurum esnafı ciddi şekilde bir avantaja kavuşmuş olacaktır" diye konuştu. - ERZURUM