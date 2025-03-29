Erzurum Kent Konseyi'nden ramazan bayramı mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzurum Kent Konseyi'nden ramazan bayramı mesajı

Erzurum Kent Konseyi\'nden ramazan bayramı mesajı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

29.03.2025 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Tanfer, mesajında şu ifadelere yer verdi; "Rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan'ı geride bırakarak, bayrama ulaşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Ramazan Bayramı, bizlere oruç tutmanın ötesinde, dayanışmayı, yardımlaşmayı, sevgi ve saygıyı pekiştiren bir fırsat sunmaktadır. Bayramlar, geçmişin izlerini hatırlayarak, gelecek için umutlar inşa ettiğimiz, toplum olarak daha güçlü ve bir arada olduğumuzu hissettiğimiz özel günlerdir. Erzurum Kent Konseyi olarak, bu mübarek ramazan bayramda tüm vatandaşlarımıza sağlık, huzur ve mutluluk diliyor, Bayram'ın ülkemize, şehrimize ve tüm dünyaya barış, kardeşlik ve refah getirmesini temenni ediyorum.

Bayramların ruhuna uygun olarak, el birliğiyle toplumsal dayanışmayı güçlendireceğimiz, barış ve kardeşlik içinde birlikteliklerimizi daha güçlü kılacak günler diliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle Başta Şehit Ailelerimiz, Gazilerimiz olmak üzere, Erzurumlu hemşehrilerimizin, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun" - ERZURUM

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, Kent Konseyi, erzurum, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum Kent Konseyi'nden ramazan bayramı mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gine’de Recep Tayyip Erdoğan Camii açıldı Gine'de Recep Tayyip Erdoğan Camii açıldı
Efsane ismin ve eşinin cenazesi sahipsiz kaldı Efsane ismin ve eşinin cenazesi sahipsiz kaldı
Michael Schumacher’den iyileşmesini bekleyen hayranlarını yıkan haber Michael Schumacher'den iyileşmesini bekleyen hayranlarını yıkan haber
Sahte haritalar, heykeller ve papazla köylülerin neyi var neyi yok çaldılar Sahte haritalar, heykeller ve papazla köylülerin neyi var neyi yok çaldılar
E-Devlet’e yeni hizmet eklendi E-Devlet'e yeni hizmet eklendi
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı
Camide siyasi tartışma İmam araya girmek zorunda kaldı Camide siyasi tartışma! İmam araya girmek zorunda kaldı
ABD İç Güvenlik Bakanı, ülkedeki göçmenlere hapishaneden mesaj verdi: Hemen gidin ABD İç Güvenlik Bakanı, ülkedeki göçmenlere hapishaneden mesaj verdi: Hemen gidin
Gözlerin çevrildiği okulda ’başörtüsü’ krizi büyüyor Müdür baygınlık geçirdi Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi
İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor DEM Parti’den dikkat çeken karar İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor! DEM Parti'den dikkat çeken karar
Myanmar’daki depremlerde can kaybı artıyor Ölü sayısı bini aştı Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı

12:36 Camide siyasi tartışma İmam araya girmek zorunda kaldı Camide siyasi tartışma! İmam araya girmek zorunda kaldı
12:12 ABD İç Güvenlik Bakanı, ülkedeki göçmenlere hapishaneden mesaj verdi: Hemen gidin ABD İç Güvenlik Bakanı, ülkedeki göçmenlere hapishaneden mesaj verdi: Hemen gidin
10:12 Gözlerin çevrildiği okulda ’başörtüsü’ krizi büyüyor Müdür baygınlık geçirdi Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi
07:44 İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor DEM Parti’den dikkat çeken karar İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor! DEM Parti'den dikkat çeken karar
07:07 Myanmar’daki depremlerde can kaybı artıyor Ölü sayısı bini aştı Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı
16:56 Dünyanın en uzun kuyruklu kedisi, Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi Dünyanın en uzun kuyruklu kedisi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
16:47 Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı
16:38 E-Devlet’e yeni hizmet eklendi E-Devlet'e yeni hizmet eklendi
16:31 Sahte haritalar, heykeller ve papazla köylülerin neyi var neyi yok çaldılar Sahte haritalar, heykeller ve papazla köylülerin neyi var neyi yok çaldılar
16:17 Michael Schumacher’den iyileşmesini bekleyen hayranlarını yıkan haber Michael Schumacher'den iyileşmesini bekleyen hayranlarını yıkan haber
16:09 Efsane ismin ve eşinin cenazesi sahipsiz kaldı Efsane ismin ve eşinin cenazesi sahipsiz kaldı
16:02 Gine’de Recep Tayyip Erdoğan Camii açıldı Gine'de Recep Tayyip Erdoğan Camii açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2025 13:19:55. #7.12#
SON DAKİKA: Erzurum Kent Konseyi'nden ramazan bayramı mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement