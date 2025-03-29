Erzurum Kent Konseyi\'nden ramazan bayramı mesajı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Tanfer, mesajında şu ifadelere yer verdi; "Rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan'ı geride bırakarak, bayrama ulaşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Ramazan Bayramı, bizlere oruç tutmanın ötesinde, dayanışmayı, yardımlaşmayı, sevgi ve saygıyı pekiştiren bir fırsat sunmaktadır. Bayramlar, geçmişin izlerini hatırlayarak, gelecek için umutlar inşa ettiğimiz, toplum olarak daha güçlü ve bir arada olduğumuzu hissettiğimiz özel günlerdir. Erzurum Kent Konseyi olarak, bu mübarek ramazan bayramda tüm vatandaşlarımıza sağlık, huzur ve mutluluk diliyor, Bayram'ın ülkemize, şehrimize ve tüm dünyaya barış, kardeşlik ve refah getirmesini temenni ediyorum.

Bayramların ruhuna uygun olarak, el birliğiyle toplumsal dayanışmayı güçlendireceğimiz, barış ve kardeşlik içinde birlikteliklerimizi daha güçlü kılacak günler diliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle Başta Şehit Ailelerimiz, Gazilerimiz olmak üzere, Erzurumlu hemşehrilerimizin, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun" - ERZURUM