Erzurum Müftülüğü, Karayazı'da hafızlık yapan öğrencileri ziyaret etti - Son Dakika
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Erzurum Müftülüğü, Karayazı'da hafızlık yapan öğrencileri ziyaret etti

Erzurum Müftülüğü, Karayazı\'da hafızlık yapan öğrencileri ziyaret etti

Erzurum Müftüsü Dr. Rüstem Can, Ramazan İrşat Programları kapsamında Karayazı'da bulunan Ali Şeker Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda hafızlık yapan öğrencileri ziyaret etti. Müftü Can, öğrencilerle sohbet ederek öneri ve taleplerini dinledi. Ayrıca kurs yöneticilerinden eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve öğrenci ve öğreticilere başarılar diledi.

26.03.2024 11:00
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Erzurum Müftülüğü 'nün ilçelere yönelik Ramazan programları devam ediyor.

Erzurum Müftüsü Dr. Rüstem Can, Ramazan İrşat Programları kapsamında gittiği Karayazı'da, Ali Şeker Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda hafızlık yapan öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Müftü Can, hafızların öneri ve taleplerini dinledi. Kurs yöneticilerinden eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan Müftü Dr. Rüstem Can, öğrenci ve öğreticilere başarılar diledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Müftülüğü, Karayazı'da hafızlık yapan öğrencileri ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum Müftülüğü, Karayazı'da hafızlık yapan öğrencileri ziyaret etti - Son Dakika
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