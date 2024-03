Erzurum Müftülüğü, Karayazı\'da hafızlık yapan öğrencileri ziyaret etti

Yerel

Erzurum Müftülüğü 'nün ilçelere yönelik Ramazan programları devam ediyor.

Erzurum Müftüsü Dr. Rüstem Can, Ramazan İrşat Programları kapsamında gittiği Karayazı'da, Ali Şeker Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda hafızlık yapan öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Müftü Can, hafızların öneri ve taleplerini dinledi. Kurs yöneticilerinden eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan Müftü Dr. Rüstem Can, öğrenci ve öğreticilere başarılar diledi. - ERZURUM