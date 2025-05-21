Erzurum Oltu'da 160 Tonluk Sulama Havuzu Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzurum Oltu'da 160 Tonluk Sulama Havuzu Açıldı

Haberin Videosunu İzleyin

Erzurum'un Oltu ilçesinde, Arıtaş Mahallesi'nde yaz aylarındaki su sıkıntısını gidermek amacıyla 160 ton kapasiteli sulama havuzu inşa edildi. Proje, mahalle sakinlerinin tarımsal faaliyetlerine destek vermek amacıyla gerçekleştirildi.

21.05.2025 08:42  Güncelleme: 08:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oltu Arıtaş Mahallesi'ne 160 tonluk sulama havuzu

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Arıtaş Mahallesi'nde, yaz aylarında yaşanan su sıkıntısına çözüm amacıyla Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Tarımsal Altyapı Şube Müdürlüğü tarafından 160 ton kapasiteli bahçe sulama havuzu inşa edildi.

Yaklaşık 3 kilometrelik sulama hattıyla desteklenen proje sayesinde mahalle sakinlerinin özellikle ceviz ağaçlarının sulanmasında yaşadığı zorlukların giderilmesi hedefleniyor. Havuzun tamamlanmasının ardından düzenlenen açılış törenine Oltu protokolü ve mahalle halkı yoğun ilgi gösterdi.

Törende Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Açılışta konuşan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Altyapı Şube Müdürü Suat Çoruh, "Yaptığımız bu hizmetle bölge halkının tarımsal faaliyetlerini desteklemeyi amaçladık. Ceviz ağaçlarının sulanması başta olmak üzere tüm bahçe sulamalarında kullanılmak üzere yaklaşık 3 kilometrelik hat döşedik. Bu hattın devamını da önümüzdeki sezonda yapacağız. Bu hizmetin baş mimarı olan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen'e teşekkür ediyorum. Bize verilen yetkiyi kullanarak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Muhtardan teşekkür mesajı

Arıtaş Mahallesi Muhtarı Halil Bektaş ise yaptığı konuşmada, "Mahallemiz adına öncelikle Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ilçe belediye başkanımıza, kaymakamımıza ve tüm ilçe başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Mahallemize çok güzel bir hizmet sunuldu. Derinliği 1,5 metre olan 160 tonluk bu havuzdan çıkan su, yaklaşık 800 metre uzunluğundaki hatla ceviz bahçelerimize ulaşıyor. Her arazi başına vana konularak su kaybı da önlenmiş oldu. Arıtaş Mahallesi olarak devletimize minnettarız" ifadelerini kullandı.

Protokol törene yoğun katılım gösterdi

Açılışa Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, Oltu İlçe Emniyet Müdürü Yasin Pala, Oltu İlçe Jandarma Komutanı Erdal Hastürk, Oltu İlçe Spor Müdürü Ömer Bektaş, Oltu İlçe Müftü Vekili Muhasin Demir, AK Parti Oltu İlçe Başkanı Burtay Oğuz Yavuz, MHP Oltu İlçe Başkanı Vedat Sağlam, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Altyapı Şube Müdürü Suat Çoruh, Arıtaş Mahallesi Muhtarı Halil Bektaş ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belediye, Ekonomi, Erzurum, Arıtaş, Tarım, Çevre, Yerel, Yaşam, Oltu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum Oltu'da 160 Tonluk Sulama Havuzu Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay’dan sürekli arızalanan sıfır otomobil için “yenisiyle değişim“ kararı Yargıtay'dan sürekli arızalanan sıfır otomobil için "yenisiyle değişim" kararı
İBB’ye yönelik 3. yolsuzluk soruşturmasında balya balya para ele geçirildi İBB'ye yönelik 3. yolsuzluk soruşturmasında balya balya para ele geçirildi
Cedi Osman’ın 19 Mayıs paylaşımı Yunanistan’da olay oldu Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı Yunanistan'da olay oldu
Volkan Konak için “Sahnede geberdi“ diyen müftü Kocaeli’ye vaiz olarak atandı Volkan Konak için "Sahnede geberdi" diyen müftü Kocaeli'ye vaiz olarak atandı
Eurovision’da İsrail’in ikinci olmasına tepki yağdı Ülkeler kazan kaldırdı Eurovision'da İsrail'in ikinci olmasına tepki yağdı! Ülkeler kazan kaldırdı
Ablasının ölümüyle sarsılan Simge Sağın, sahnede zor anlar yaşadı Ablasının ölümüyle sarsılan Simge Sağın, sahnede zor anlar yaşadı
Avrupa Birliği, Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırıyor Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırıyor
Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın paylaşımlarına Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur’dan sert tepki Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın paylaşımlarına Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur'dan sert tepki
Ömrü 15 gün, koparmanın cezası 557 bin lira Ömrü 15 gün, koparmanın cezası 557 bin lira
Piyasada sahte altın alarmı Alım satımlara yeni zorunluluk geliyor Piyasada sahte altın alarmı! Alım satımlara yeni zorunluluk geliyor
Dünya devinden Galatasaray taraftarını korkutan paylaşım Dünya devinden Galatasaray taraftarını korkutan paylaşım

09:55
Banka müdürünün sır ölümü Hakkındaki iddialar vahim
Banka müdürünün sır ölümü! Hakkındaki iddialar vahim
08:37
Emekli ve memur maaşları zamlanacak İşte ilk tahminler
Emekli ve memur maaşları zamlanacak! İşte ilk tahminler
07:37
Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu
Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu
05:26
Meksika’da belediye başkanı sekreteri ve danışmanı silahlı saldırıda öldü
Meksika'da belediye başkanı sekreteri ve danışmanı silahlı saldırıda öldü
17:59
Baba ile oğlunun yakıldığı olayda sır perdesi aralanıyor
Baba ile oğlunun yakıldığı olayda sır perdesi aralanıyor
15:03
Bu kadarına da pes Çakarlı aracını ambulans çıkışına park etti
Bu kadarına da pes! Çakarlı aracını ambulans çıkışına park etti
15:00
1,5 yaşındaki Metehan öldü, ilde alarm verildi Cenazede herkes maske taktı
1,5 yaşındaki Metehan öldü, ilde alarm verildi! Cenazede herkes maske taktı
14:56
Erdoğan yapay zekayla oluşturulan bebeklik fotoğrafını yorumladı
Erdoğan yapay zekayla oluşturulan bebeklik fotoğrafını yorumladı
14:55
Galatasaray, şampiyonluk sayısında Barcelona, Porto ve PSV ile yarışıyor
Galatasaray, şampiyonluk sayısında Barcelona, Porto ve PSV ile yarışıyor
14:44
Jennifer Lopez, sütyensiz katıldığı konserde frikik verdi
Jennifer Lopez, sütyensiz katıldığı konserde frikik verdi
14:34
Gökyüzünde görülen gizemli ışık huzmesi, şaşkınlık yarattı
Gökyüzünde görülen gizemli ışık huzmesi, şaşkınlık yarattı
14:23
Japon arkeolog Omura Eskişehir’de hayatını kaybetti
Japon arkeolog Omura Eskişehir'de hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2025 10:10:25. #7.13#
SON DAKİKA: Erzurum Oltu'da 160 Tonluk Sulama Havuzu Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.