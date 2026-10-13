Erzurum Oltu\'da kalp krizi geçiren eski esnaf Abdullah Taşçı toprağa verildi

Erzurum Oltu'da kalp krizi geçiren eski esnaf Abdullah Taşçı toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum Oltu'nun tanınmış eski esnaflarından Abdullah Taşçı, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Taşçı'nın cenazesi, öğle namazının ardından Aslanpaşa Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Cankurtaran Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Erzurum'un Oltu ilçesinin eski ve tanınmış esnaflarından Abdullah Taşçı, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Oltu ilçesi Kemerkaya Mahallesi halkından olan Abdullah Taşçı, merhum Sadrettin Taşçı'nın oğlu, Nuri Taşçı'nın kardeşi ve Salih Taşçı'nın babasıydı.
Abdullah Taşçı'nın cenazesi, öğle namazını müteakip Aslanpaşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Cankurtaran Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: İHA
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