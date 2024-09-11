Oltu'da Muhtarlar Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Oltu'da Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

Oltu\'da Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

Erzurum'un Oltu ilçesinde kaymakamlık toplantı salonunda genişletilmiş muhtarlar toplantısı düzenlendi. Toplantıda ilçe merkezi ve köylerin sorunları ele alındı ve çözüm için fikir alışverişinde bulunuldu.

11.09.2024 13:11
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Erzurum'un Oltu ilçesinde kaymakamlık toplantı salonunda genişletilmiş muhtarlar toplantısı yapıldı.

Toplantıya Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik başkanlık ederken, ilçedeki tüm kurum müdürleri ve Oltu ilçe merkezi ile köy muhtarlarının tamamı katıldı. Toplantıda, ilçe merkezi ve köylerin sorunları detaylı bir şekilde ele alındı. Kaymakam Çelik ve kurum müdürleri, sorunların çözümü için fikir alışverişinde bulundular. Mahalle ve köy muhtarları, kendi bölgelerindeki sorunları Kaymakam Çelik'e aktarma fırsatı buldular.

Kaymakam Mustafa Çelik, toplantı sonunda yaptığı açıklamada, "Bütün mahallelerimizdeki sorunları birer birer çözeceğiz. İşlerin aciliyetine göre sıralandırıp en hızlı şekilde çözüme kavuşturacağız" dedi. Ayrıca, görevlerini yeterince yerine getirmeyen muhtarlar hakkında soruşturma açılacağını belirten Çelik, görevden alınan muhtarların ömür boyu seçimlere katılamayacaklarını da sözlerine ekledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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