Erzurum Orman Bölge Müdürü ve Vali, orman varlığını artırmak için planları görüştü

21-26 Mart Orman Haftası münasebetiyle Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay ve Vali Mustafa Çiftçi, orman varlığını artırmak için neler yapılacağını konuştular.
Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay ve beraberindeki heyeti kabul etti. 21-26 Mart Orman Haftası münasebetiyle gerçekleştirilen ziyarette Erzurum'daki orman varlığını artırmak için planlanacak faaliyetler ele alındı. 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Haftası çerçevesinde Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi ziyaret ederek il genelinde orman haftası boyunca yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çiftçi, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nü kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi. - ERZURUM
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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