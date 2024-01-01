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Erzurum Palandöken'de Yeni Yıl Meşaleli Kayak Gösterisiyle Kutlandı - Son Dakika
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Erzurum Palandöken'de Yeni Yıl Meşaleli Kayak Gösterisiyle Kutlandı

Erzurum Palandöken'e gelen tatilciler, meşaleli kayak gösterisi eşliğinde yeni yıla girdi. Palandöken Kayak Merkezi'ndeki kutlamalarda turistler, müzik eşliğinde dans ederek eğlendi. Kar kalınlığının 1 metreyi aşması ise kayakseverleri mutlu etti.

Erzurum Palandöken\'de Yeni Yıl Meşaleli Kayak Gösterisiyle Kutlandı
01.01.2024 - 01:57,
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Kış turizminin gözde mekanlarından Erzurum Palandöken'e gelen tatilciler, yeni yıla meşaleli kayak gösterisiyle girdi.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan Palandöken Dağı'nda yeni yıl, meşaleli kayak ve havai fişek gösterileriyle kutlandı. Palandöken Kayak Merkezi'ndeki yeni yıl kutlamalarında turistler, otelin kayak pistinde müzik eşliğinde eğlenerek dans ettiler. Bu yıl sezonu diğer kış turizmi merkezlerine göre erken açan Palandöken Kayak Merkezi'nde 1 metreyi aşan kar ise kayakseverleri mutlu etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzurum Palandöken'de Yeni Yıl Meşaleli Kayak Gösterisiyle Kutlandı - Son Dakika
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