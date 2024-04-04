Erzurum Palandöken Kayak Merkezi\'nde çığ risk analizi yapıldı

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Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde güvenli pistler ve kaliteli alanlar için çığ risk analizi ölçümü yapıldı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden birisi olan Palandöken'de hem çığ riskine karşı önceden önlem almak hem de dağda kayakseverler için güvenli alanlar oluşturmak için birçok çalışma yapılıyor. Bunlardan birisi de belirli periyotlarda dağda farklı noktalarda çığ risk analizi ölçümleri geliyor.

Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi M. Cansaran Ertaş, yaklaşık 2 metrelik bir çukurda inceleme yaptıklarını ifade ederek, "Burada yaptığımız çalışmada karın katmanları belirleniyor. Bu katmanların fiziksel karakteristiklerinin ne kadar değiştiğini, ne kadar değişkenlik gösterdiğini tespit ediyoruz. Kar tanecik tipinin boyutunun nasıl farklılaştığını analiz edip değerlendiriyoruz. Bu noktada çok kıymetli sonuçlar elde ediyoruz. Aslında biz burada çığ analizi için zayıf katmanlarımızı belirliyoruz. Bu bizim için oldukça kritik. Kar örtüsünün nereden kopup gelebileceğini belirliyoruz. Burada 1,5 metreden fazla, 2 metreye yakın kar örtüsü bulunmakta ve burada 8-9 katmanlı bir kar örtüsünü olduğunu tespit ettik. Bunların da özellikle alt tarafta kar erimesinin başladığını gözlemleyebildik, değerlendirdik. Kar erime zamanını belirlemek, tahmin etmek kar fiziğinde oldukça önemli" şeklinde konuştu.

"Palandöken'de tüm pistler güvenli"

Ertaş, Palandöken Kayak Merkezinde gerçek zamanlı olarak kar ve çığ takibi yapıldığını ifade ederek, "Buna paralel olarak da farklı lokasyonlarda bulunan çığ öldürme sistemleriyle güvenli zamanlarda çığ tehlikesi bertaraf ediliyor. Bu anlamda kayakseverlerin müsterih olmasını isteriz. Palandöken Kayak Merkezinin Türkiye'nin en önemli kış destinasyonlarından birisi. Sürekli yapılan analizler çok önemli ve kayak yapanların güvenli ortamda vakit geçirmeleri için sürekli katmanların tespit edilerek buna göre çalışmalar yapılıyor" dedi. - ERZURUM