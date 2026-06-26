Erzurum Pazarlarında Fiyat Tartışmaları - Son Dakika
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Erzurum Pazarlarında Fiyat Tartışmaları

26.06.2026 10:26
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Pazarcılar fiyat artışlarının halden kaynaklandığını, vatandaşlar ise alım gücünün düştüğünü belirtiyor.

Haber: Orhan BOZKURT

(ERZURUM) - Erzurum'da sebze halinden aldıkları ürünleri tezgaha taşıyan pazarcılar, fiyat artışlarının kendilerinden değil haldeki maliyetlerden kaynaklandığını belirtirken; vatandaşlar ise pazarın marketlere göre ucuz, ancak geçmiş yıllara kıyasla cep yaktığını dile getirdi.

Erzurum'da semt pazarlarında hem esnafın hem de vatandaşlar, ekonomik krizden dert yandı. Pazarda taze patatesin kilosunu 40 TL'den sattıklarını ve vatandaşın fiyatlara tepki gösterdiğini belirten bir pazar esnafı, şunları söyledi:

"Vatandaş fiyatlara laf ediyor ama fiyatı belirleyen aslında biz değiliz. Çiftçilerimiz ve sebze halindeki dükkan sahiplerinin satış fiyatları, bizim alış maliyetimizi doğrudan etkiliyor. Ürünün boyutuna, kalitesine göre fiyatlar değişiyor. Daha uygun fiyatlı olsun diye aldığımız ürünlerin boyutu da ister istemez daha küçük oluyor."

"PAZARLAR OLMASA VATANDAŞ UCUZ SEBZE-MEYVE YİYEMEZ"

Aracı zincirinin uzamasından dert yanan bir başka esnaf ise "Ürün vatandaşa gelene kadar üçüncü, dördüncü el oluyor. Fiyatlar katlansa da insanlar mecburen alıyor çünkü alternatif yok. Yine de manava, markete baktığınız zaman pazar çok daha hesaplı. Elimizden geldiğince halka hizmet etmeye çalışıyoruz, seçerek almalarını sağlıyoruz" diyerek pazarın hala en ekonomik alternatif olduğunu vurguladı.

Geçen yıla oranla bu yıl bolluk olduğunu belirten esnaf, "Geçen sene tezgahta hiç kiraz yoktu, kendi evimize bile götüremedik. Bu sene ise kiraz bolluğu var; fiyatı kalitesine göre 50, 70, 80 TL arasında değişiyor" ifadelerini kullandı.

"BOLLUK VAR" DİYEN DE VAR "YARIM KİLO ALIYORUM" DİYEN DE

Pazardan alışveriş yapan vatandaşların görüşleri ise alım gücüne göre değişiklik gösteriyor. Emekli bir vatandaş bütçelerinin daraldığına dikkat çekerek, "Genel bir pahalılık var. Bütçemize göre her şey çok pahalı çünkü emekliyiz. Eskiden 2-3 kilo alan millet şimdi yarım kiloyu zor alıyor. Allah yardımcımız olsun" dedi.

ALLAH EMEKLİLERİN YARDIMCISI OLSUN

Öte yandan, fiyatların yüksekliğine rağmen pazarın marketlerden çok daha avantajlı olduğunu söyleyen bir başka vatandaş ise şu kıyaslamayı yaptı:

"Pazar yine de markete göre çok daha iyi. Burada 25 TL olan bir ürün, markette 40 TL. Biz de bütçemizi ucu ucuna yettirmeye çalışıyoruz. Ama Allah emeklilerin yardımcısı olsun."

Tezgahlardaki bolluktan ve fiyatlardan memnun olan bir diğer tüketici ise "Bu sene gayet iyi, her şeyde bolluk var. Geçen sene maalesef kiraz bulamıyorduk, bu sene iyi. Kilosu 60-65 TL bence çok iyi. Tabii ki illaki bir pahalılık var ama geçen seneye göre piyasa aşırı iyi" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

"ESNAFIN KORKUSU MALIN ELDE KALMASI"

Fiyatlardaki dalgalanma ve vatandaşın alım gücünün düşmesi, pazarcı esnafını kar edememe riskiyle karşı karşıya bırakıyor. Bazı pazarlarda müşteri yoğunluğunun iyi, bazılarında ise seyrek olduğunu belirten esnaf, günü kurtaran unsurun sabit müşteriler olduğunu söylüyor. Tüketicinin porsiyon küçültmesi nedeniyle gün sonunda tezgahta mal kaldığını ifade eden pazarcılar, kar marjlarının giderek eridiğini belirtiyor.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Erzurum, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum Pazarlarında Fiyat Tartışmaları - Son Dakika

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