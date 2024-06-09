Erzurum Polisleri Spor Turnuvasında Kazandıkları Parayı İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Hediye Etti

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Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde polis mensupları spor turnuvasında kazandıkları para ödülünü ihtiyaç sahibi öğrencilere hediye etti.

Pazaryolu Kaymakamlığı tarafından düzenlenen para ödüllü kurumlar arası voleybol ve masa tenisi turnuvalarında, İlçe Emniyet Amirliği voleybol takımı turnuvayı üçüncü olarak tamamladı. Masa tenisi turnuvasında is birincilik, ikincilik ve üçüncülük elde etti. İlçe Emniyet Amirliği personeli kazandıkları para ödüllerini ilçede eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere hediye etti. - ERZURUM