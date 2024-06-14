Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavi gören öğrenciler karnelerini aldı

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Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavi gören ve hastane okulunda eğitim hayatlarını sürdüren 11 öğrenci de karnelerini aldı.

Onlarda milyonlarca öğrencinin karne heyecanında uzak kalmadılar. Erzurum'da hastanede rahatsızlıklarından dolayı tedavi gören ve okullarından karnelerini alma fırsatı olamayan 11 çocuk karne heyecanını birlikte yaşadı. Çocuklara karnelerini doktorları verdi, çeşitli hediyeler sunuldu. Milli Eğitim tarafından 2 öğretmenin görevlendirildiği hastane okulda bazı çocuklar hem taburcu oldu hem de karne aldı. Anne ve babalarda çocuklarının bu güzel gününde mutluluklarını ifade etti. Başhekim Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, hastanede yatarak tedavi gören çocuk hastaların eğitimlerini desteklemenin kendileri için önemli olduğunu belirtirken özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına ve hastane okulu öğretmenlerine minnettar olduklarını vurguladı.

Karne programına Erzurum Şehir Hastanesi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, Çocuk Servisi Koordinatörü Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Ayşenur Daş, Hastane Malı ve İdari Müdürü Fatih Turan ve Hastane Destek Hizmetleri Müdürü Ümit Veli Kaban, veliler ile hastane çalışanları katıldı. - ERZURUM