Erzurum Soğukların Etkisinde

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Erzurum'da donduran ve buz tutan soğuklar hayatı olumsuz şekilde etkilemeye devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta yoğun kar yağışının etkisinde kalan Erzurum'da şimdi de soğuklar yüzünü göstermeye başladı. Meteorolojinin verilerine göre; -25.3 ile ülkemizin en soğuk yeri Erzurum'un Tekman ilçesi Hacıömer köyü oldu. Burayı Erzurum Yakutiye Erzurum Havalimanı -24.6, Erzurum Aşkale -22.8 ve Erzurum Aziziye-22,7 ile takip etti. Meteoroloji tahminlerine göre; bölgem genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Kent merkezinde buzlanma ve dondan dolayı zaman zaman kazalar olurken, çatılardan sarkan buzların boyu 1,5-2 metreye kadar ulaşıyor. - ERZURUM