Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Çalışmalarına Devam Ediyor

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Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü il genelinde içme suyu, kanalizasyon, depo, fosseptik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan paylaşımda, "ESKi Genel Müdürlüğü'müz 2024'ün ilk altı ayında 101 kilometre içme suyu ve 32 kilometre kanalizasyon hattı yaptı. Çalışmalar kapsamında 6 ayda 4 adet yeni depo inşa eden ekiplerimiz, ilçelerimizdeki 6 deponun da bakım ve onarımını tamamladı. Ayrıca, 3 adet fosseptik, 10.301 adet su sayacı değişimi, 5 adet terfi merkezi, 5 adet ENH hattı yapılmış olup, Atıksu Arıtma Tesisleri'nde bakım, onarım ve revizyon çalışmalarımız devam ediyor." denildi. - ERZURUM