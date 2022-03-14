Erzurum Tabip Odası'nın düzenlediği konferansta doktor sorunları ele alındı - Son Dakika
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Erzurum Tabip Odası'nın düzenlediği konferansta doktor sorunları ele alındı

14.03.2022 13:14
Erzurum Tabip Odası'nın düzenlediği konferansta doktor sorunları ele alındı

Erzurum Tabip Odası, 14 Mart Tıp Bayramı öncesinde bir konferans düzenledi.

Erzurum Tabip Odası, 14 Mart Tıp Bayramı öncesinde bir konferans düzenledi. Sağlık çalışanlarının karşılaştığı güncel sorunlar konuşuldu. Doktor Melek Sevde Ateş'in moderatörlüğünü yaptığı programda Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök, salonu dolduran doktor ve doktor adaylarının sorularını yanıtladı.

Erzurum Tabip Odası, 14 Mart Tıp Bayramı öncesinde Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi Mavi Salonda bir konferans düzenledi. Erzurum'da görev yapan hekimler 14 Mart Tıp Bayramı öncesinde Doktor Melek Sevde Ateş'in moderatörlüğünde sorular soruldu, Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök merak edilenleri yanıtladı. Sağlık çalışanı olmanın yükümlülüklerinden bahseden nezih Kök, "yaptığımız işin bir insan hakları sorunu olduğunu, yaşam hakkıyla uğraştığımızı, sağlık hakkıyla uğraştığımızı, özel hayatın gizliliği ve adil yargılanma hakkıyla uğraştığımızı öğrenmemiz lazım" dedi.

Erzurum'da "malpraktis" konuşuldu

Konferansta son dönemde gündemde olan malpraktis yani doktorun tıbben yanlış bir müdahalede bulunması sonrası açılan davalar konuşuldu. Prof. Dr. Nezih Kök açılan davalarda yürütülen süreci tek tek anlattı. Kök, "Bir tıbbi müdahale eğer yaralanma ile sonuçlandıysa ve şikayet edildi ise dava, 7'nci ihtisas kuruluna gidiyor. Tıbbi müdahalenin ölümle sonuçlanması durumunda ise dava 8'inci ihtisas kuruluna gidiyor" ifadelerini kullandı.

Doktorlardan gelen soruları Prof. Dr. Nezih Kök'e Yönelten Aile Hekimi Melek Sevde Ateş moderatörlünü yaptığı programda merak edilenler tüm sorulara cevap aradı.

'Doğru müdahalede olumsuz sonuç verebilir'

Doktor Sevde Ateş'in, hekimlerin hastaya müdahale esnasında oluşabilecek sorunlar ile ilgili yönelttiği soruya Prof. Dr. Nezih Kök 'doğru müdahalede olumsuz sonuç verebilir korkmayın' diye yanıt verdi. Prof. Dr. Nezih Kök, "Kanıta dayalı tıp açısından yaptığınız bir müdahale tıp etiği ilkeleri içerisinde kalıyorsa, tıbbın bilimsel verilerini kullanmışsanız ve yapmış olduğunuz işlemler hukuka aykırı değil ise korkmayın. Tıbbi müdahale iyi bir uygulamadır. Ama belirlenen kurallara aykırı bir müdahale yaptıysanız adli tıp kurumu "kusur" atfediyor ve yargılamanın önü açılıyor" dedi. - ERZURUM

Erzurum Tabip Odası'nın düzenlediği konferansta doktor sorunları ele alındı
Erzurum Tabip Odası'nın düzenlediği konferansta doktor sorunları ele alındı

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Atatürk Üniversitesi, Tıp Bayramı, 14 Mart, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erzurum Tabip Odası'nın düzenlediği konferansta doktor sorunları ele alındı - Son Dakika


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