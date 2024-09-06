Erzurum Tabyaları Toplantısı Yapıldı

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Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında gerçekleşen Erzurum Tabyaları konulu toplantıya katıldı.

Tarihi ve kültürel mirasın korunması açısından büyük önem taşıyan toplantıda, Erzurum'un kadim geçmişine ışık tutan Tabyaların bakımı, onarımı ve kültürel değer olarak kullanılması konuları ele alındı. Tabyaların sorumluluk alanına giren kurumların yöneticilerinin de hazır bulunduğu toplantıda, Erzurum'un tarihi zenginliklerinin korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemi vurgulandı.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Yapılan Çalışmaları Sonuna Kadar Destekliyoruz"

Rektör Hacımüftüoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada; Erzurum'un, tarih boyunca stratejik bir öneme sahip olduğunu belirterek: "Erzurum Tabyaları, şehrimizin tarihsel dokusunun en önemli unsurlarından biridir. Bu askeri yapılar, sadece birer savunma hattı olmanın ötesinde, halkımızın direniş ruhunu ve vatan sevgisini temsil etmektedir. Atatürk Üniversitesi olarak, bu tarihi mirasın korunması ve kültürel bir değer olarak yaşatılması adına yapılan çalışmaları sonuna kadar destekliyoruz" dedi.

Hacımüftüoğlu, üniversitenin geçmişten aldığı ilhamla geleceğe yönelik çalışmalarına devam ettiğini belirterek, Erzurum'un sahip olduğu tarihi zenginliklerin, akademik çalışmalarla desteklenerek turizme kazandırılması gerektiğine dikkat çekti. Atatürk Üniversitesinin, şehrin kadim geçmişini yaşatma ve yeni nesillere aktarma misyonunu sürdürme kararlılığıyla bu sürecin en önemli paydaşlarından biri olmaya devam edeceğini belirten Rektör Prof. Dr. Hacımüftüoğlu: "Üniversitemiz, şehrimizin tarihine ve kültürel mirasına sahip çıkmak adına çeşitli projeler yürütmektedir. Tabyalar, bu projelerin en önemli bileşenlerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Bu tür yapılar, turizme kazandırılarak hem şehrimize ekonomik katkı sağlanabilir hem de tarihi bilincin geliştirilmesinde öncü rol oynayabilir " diye konuştu.

Toplantı, Erzurum Tabyalarının korunması ve geleceğe aktarılması amacıyla yapılacak çalışmaların planlanması ile sona erdi. - ERZURUM