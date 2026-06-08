Erzurum Tanıtım Günleri İstanbul\'da

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesinde düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri programına katılarak Erzurum'un kültürel ve sosyal değerlerinin tanıtıldığı etkinlikte yer aldı.

Erzurum Konfederasyonu (ERKON) tarafından organize edilen program, Erzurum'un köklü tarihini, kültürel mirasını, sanatını, geleneklerini ve yöresel zenginliklerini geniş kitlelerle buluşturdu.

Kamu kurumlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, iş insanları ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, Erzurum'un sahip olduğu kültürel birikimin tanıtılmasının yanı sıra hemşehrilik bağlarının güçlendirilmesine de önemli katkı sundu.

Erzurum'un değerleri gelecek nesillere aktarılıyor

Program kapsamında kurulan stantları ziyaret eden Rektör Hacımüftüoğlu, Erzurum'un yöresel ürünleri, el sanatları ve kültürel unsurlarının tanıtıldığı alanlarda incelemelerde bulundu. Katılımcılarla bir araya gelen Hacımüftüoğlu, Erzurum'un tarih boyunca medeniyetlere ev sahipliği yapan, güçlü kültürel kimliğiyle öne çıkan önemli şehirlerden biri olduğunu ifade etti.

Tanıtım günleri gibi organizasyonların şehirlerin kültürel hafızasının yaşatılması açısından büyük önem taşıdığını belirten Hacımüftüoğlu, Erzurum'un sahip olduğu değerlerin yalnızca bölgesel ölçekte değil, ulusal düzeyde de tanıtılmasının gerekli olduğunu vurguladı.

Hacımüftüoğlu: "Şehrimizin kadim birikimini geleceğe taşımalıyız"

Programla ilgili değerlendirmelerde bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum'un kültürel mirasının tanıtılmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmaları memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek şu açıklamada bulundu: "Erzurum, tarihi geçmişi, kültürel zenginliği, ilim ve irfan geleneğiyle ülkemizin müstesna şehirlerinden biridir. Bu kadim şehrin sahip olduğu değerlerin farklı platformlarda tanıtılması, kültürel mirasımızın korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından son derece kıymetlidir. İstanbul gibi ülkemizin en önemli merkezlerinden birinde düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri, şehrimizin tanınırlığının artırılmasına ve kültürel bağlarımızın güçlendirilmesine önemli katkılar sunmaktadır. Bu anlamlı organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği geçen Erzurum Konfederasyonu (ERKON) Genel Başkanı Murat Şahsuvaroğlu başta olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür ediyor, programın hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum." - ERZURUM