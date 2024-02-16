Erzurum Tarih Derneği, Erzurum Teknik Üniversite ve Şehir Arşivi\'ne Teşekkür Etti

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Erzurum Tarih Derneği yönetim kurulu üyeleri Erzurum Teknik Üniversite ve Şehir arşivi yönetimine dernek arşivine sahip olmalarından dolayı teşekkür etti.

Erzurum, tarihteki önemine rağmen yakın zamanlara kadar bu kadim şehrin bir arşivi oluşturulamadığı belirtilen açıklamada, "Fakat Erzurum Teknik Üniversitemizin öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu'nun merhum Abdurrahim Şerif Beygu'nun şahsi arşivine ulaşmasıyla şehir arşivi kurma fikri oluşmuştur. Bu fikrin önemini Erzurum Teknik Üniversitesi'nin kurucu Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı'ya açan Prof. Dr. Küçükuğurlu, Kurucu Rektör'ün onayıyla şehir arşivi oluşturma çalışması başlatmış, 04 Ocak 2017'de ETÜ Senato'sunda görüşülen teklif kabul edilerek ERŞA yani Erzurum Şehir Arşivi kurulmuştur. Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, ERŞA'nın yönetim kurulu başkanlığına seçilmiş ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin Erzurum Kalesi çevresinde yaptığı eski Erzurum evlerinden birini ERŞA'ya hizmet binası olarak aktarmasıyla Abdurrahim Şerif Beygu'nun şahsi arşivi buraya yerleştirilmiştir. ETÜ'nün ikinci Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak da yönetime geldikten sonra bu önemli arşivin daha da geliştirilmesi için Rektör Yardımcısı olan Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu'ya yetki vermiş ve yeni bağışlar alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

1955 yılında Erzurum Valisi ve mülki erkanı öncülüğünde şehrin milletvekilleri ve eşrafının da katılımlarıyla kurulan Erzurum Tarih Derneği, ilk başkanı Prof. Dr. Zeki Başar'dan itibaren önemli çalışmalara imza atmış ve son başkan Prof. Dr. Ali Kurt zamanına kadar da önemli bir arşive sahip olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi; "26 Ocak 2022 tarihinde aramızdan ayrılan Prof. Dr. Ali Kurt'tan boşalan dernek başkanlığına yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. H. Ömer Özden getirilmiştir. Prof. Dr. Ali Kurt'un ailesinden alınan Erzurum Tarih Derneği'ne ait Erzurum'la ilgili 15 koliden oluşan bilgi ve belgeler, şehrimizle ilgili araştırma yapacak olanlara katkı sağlamak ve koruma altına alınması amacıyla 01 Şubat 2024 tarihinde ETÜ'de imzalanan protokol ile ERŞA'ya bağışlandı. Bu önemli arşiv, ETÜ Kütüphanesi'nde merhum Prof. Dr. Ali KURT adına açılacak bir bölümde koruma altına alınacağı gibi, bazı belgeler de dijital ortama aktarılarak ERŞA'da yine Ali Kurt adına açılacak bölümde sergilenecektir. Böyle faydalı bir işe vesile olmalarından dolayı İsmail Bingöl, İsmail Arslan, Abdurrahman Zeynal, Mahir İnanç'tan oluşan Erzurum Tarih Derneği Yönetim Kuruluna ve değerli üyelerimize, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve ERŞA Yönetim Kulu Başkanı Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu'ya şükranlarımızı arz ediyoruz.

Erzurum Tarih Derneği Yönetim Kurulu olarak; gerek Erzurum'da, gerekse Erzurum dışında yaşayan ve Erzurum hakkında araştırmalar yapan akademisyen, yazar, tarih araştırmacılarının bu arşivden faydalanarak yapacakları çalışmalar için şimdiden kendilerine teşekkür ederiz." - ERZURUM