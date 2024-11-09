Erzurum Teknik Üniversitesi\'nde Afet Risk Azaltma Konferansı Düzenlendi

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Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) Yerel Düzey Afet Risk Azaltma Çalışmaları konferansı düzenlendi.

ETÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Erzurum İtfaiyesi iş birliğiyle afet durumlarında rasyonel kararlar alınabilmesi ve etkili değerlendirmelerin yapılabilmesi amacıyla düzenlenen konferansa çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

ETÜ ev sahipliğinde düzenlenen konferansta Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Melikşah Turan, uluslararası afet risk yönetim yaklaşımları ve risk azaltmada kullanılan yöntemler hakkında konuşma yaparken Erzurum AFAD Şube Müdürü Kadir Muratoğlu ise Erzurum'da yapılan risk azaltma çalışmaları hakkında dinleyenlere bilgi verdi.

Afetlere ilişkin tehditlerin analiz edildiği konferansta Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Şube Müdürü Muhammet Bozdemir, Erzurum'daki itfai olayların yönetimi ve yapılan planlamalar hakkında dinleyenlere bilgi aktarırken Erzurum Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı'ndan Afet Müdahale ve Sivil Savunma Şube Müdürü Mustafa Zan ve Afet Koordinasyon Şube Müdürü Uğur Aras, yerel düzey risk azaltma konularında yürütülen çalışmalar hakkında konuştu. - ERZURUM