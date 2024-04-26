Erzurum Teknik Üniversitesi\'nde Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu düzenlendi

Yerel

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ev sahipliğinde 1. Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu gerçekleştirildi.

Sosyal bilimlerdeki güncel gelişmeleri farklı disiplinler perspektifinden ele almak ve farklı üniversitelerdeki akademisyenler ile öğrencileri bir araya getirmek amacıyla Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonunda hibrit olarak düzenlenen 1. Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumunun açılış programına ETÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Engin Öner, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Akbulut, Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Prof. Dr. Serap Bedir ve çok sayıda akademisyen ile öğrenci katıldı.

Programın açılışında konuşan Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bedir, sempozyuma ilginin yoğun olmasından memnuniyet duyduklarını belirterek: "Sosyal Bilimler Enstitüsü olarak öğrencilerimizin kariyer gelişimine katkı sunacak çalışmalar yapma gayretindeyiz. Bu üç günlük sürede öğrencilerimiz çok değerli bilgiler edinecek, ülkemizin çeşitli yerlerinden gelen hocalarımızın tecrübelerinden istifade edecek ve yeni dostluklar kazanacaktır. Ayrıca sempozyumun farklı bilim dalları için farkındalık oluşturulması ve multidisipliner çalışma kültürünün geliştirilmesi bakımından da çok kıymetli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bizleri bu süreçte maddi ve manevi olarak yalnız bırakmayan Rektörümüz Prof. Dr. Bülent Çakmak başta olmak üzere tüm katılımcılarımıza ve sempozyumumuzun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Türkiye genelinde 48 üniversiteden katılımın olduğu sempozyumda tarihten ekonomiye, psikolojiden felsefeye 130 bildiri sunulurken akademisyenler tarafından farklı konularda konferanslar verildi. - ERZURUM