Erzurum Teknik Üniversitesi, THE 2027 sıralamasına ilk kez girip Türkiye'de 46. oldu - Son Dakika
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Erzurum Teknik Üniversitesi, THE 2027 sıralamasına ilk kez girip Türkiye'de 46. oldu

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Erzurum Teknik Üniversitesi, THE 2027 sıralamasına ilk kez girip Türkiye\'de 46. oldu
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Erzurum Teknik Üniversitesi, THE 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'na ilk başvurusunda dünyada 1601-1800 bandında, Türkiye'de 46. sırada yer aldı. 2010'da kurulan üniversite böylece sıralamaya ilk kez girerken Rektör Çakmak sonucun gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan 2027 Dünya Üniversite Sıralamasında ilk başvurusunda dünyada 1601-1800 bandında, Türkiye'de ise 47'nci sırada yer aldı.

Bu yıl 118 ülke ve bölgeden 3 bin 146 üniversitenin başvurduğu THE 2027 Dünya Üniversite Sıralamasında 2 bin 297 üniversite sıralamaya girdi. Türkiye'den 124 üniversitenin yer aldığı sıralamada ETÜ, 46'nci sırada bulunurken dünya sıralamasında 1601-1800 bandında yer aldı. Sıralama; öğretim, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, sanayi ve uluslararası görünüm olmak üzere beş ana başlık altında 17 performans göstergesi üzerinden hazırlanıyor.

2010 yılında kurulan ETÜ, böylece uluslararası üniversite sıralamalarından biri olan THE Dünya Üniversite Sıralamasında ilk kez yer aldı.

Rektör Çakmak: "İlk Başvurumuzda Doğrudan Yer Almamız Büyük Bir Gurur Kaynağı"

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, sonuçla ilgili değerlendirmesinde, başvuran üniversitelerin önemli bir kısmının sıralamaya giremediği THE Dünya Üniversite Sıralamasında ilk başvurularında yer almalarının büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Eğitim, araştırma ve üniversite-sanayi iş birliği alanlarındaki çalışmaların uluslararası ölçekte karşılık bulmasının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Çakmak, ETÜ'nün önümüzdeki dönemde araştırma kapasitesini, kalitesini ve uluslararası görünürlüğünü güçlendirerek sıralamalardaki yerini daha da yukarı taşıyacağına inandıklarını kaydetti. Çakmak, THE Dünya Üniversite Sıralamasında elde edilen sonuçta emeği bulunan akademisyenler, idari personel ve öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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